Дагестанского журналиста задержали на пикете в поддержку Абдулмумина Гаджиева

Заместитель главного редактора дагестанской газеты "Черновик" Магомед Магомедов был задержан вчера после того как вышел на одиночный пикет в поддержку журналиста издания Абдулмумина Гаджиева, и был доставлен в отделение полиции.

Пикет проходил на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в Махачкале. Там Магомедов стоял с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Задержавшие его силовики объяснили, что им необходимо взять у него более подробные объяснения о причинах пикета в отделе.

Обычно полицейские брали объяснения у каждого участника пикета на месте во время акций. Магомедов как правило писал объяснения самостоятельно и приносил на пикет в распечатанном виде.

Напомним, что Абдулмумин Гаджиев был задержан летом 2019 года. Позже его обвинили в финансировании терроризма. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся программист Кемал Тамбиев и руководитель благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов.