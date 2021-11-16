Сын Муаммара Каддафи зарегистрировался кандидатом на выборах президента Ливии

Сын свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи зарегистрировался для участия в президентских выборах в стране.

Кандидатура Саифульислама Каддафи была подтверждена в воскресенье Национальной избирательной комиссией Ливии.

Появившись в коричневой одежде и в традиционном головном уборе, он прибыл в филиал комиссии в городе Сабха на юго-западе Ливии.

По сообщению комиссии, регистрация кандидатов началась 9 ноября и завершится 26 ноября. Голосование состоится 24 декабря.

Каддафи, которого когда-то прочили в наследники своему отцу, разыскивается Международным уголовным судом за преступления против человечности, совершенные во время событий Арабской весны в 2011 году.

Тогдашние протесты привели к военному вмешательству НАТО в Ливию. Его отец был отстранен от власти и позже убит повстанцами.

Слухи о намерении Каддафи участвовать в выборах начали распространяться несколько недель назад. Некоторые наблюдатели пришли к выводу, что он скорее поддержит какого-либо кандидата, чем сам станет им.

«Об этом моменте было много слухов», - говорит Мохамед Эльджарх, эксперт по ливийским делам и соучредитель Libya Outlook for Research and Consulting.

«Многие из нас считали, что он решил не баллотироваться [и] вместо этого будет поддерживать кандидата. Саиф и его команда думали иначе», - написал он в Twitter после объявления в воскресенье.

Каддафи был пленен повстанцами в ноябре 2011 года и освобожден из-под стражи в 2017 году.

Он был приговорен к смертной казни судом в Триполи, но этот приговор осудили правозащитные группы, включая Human Rights Watch, заявлявших, что Каддафи не была предоставлена ​​надлежащая правовая процедура.

МУС также критиковал приговор, прежде чем его отменили в 2016 году, хотя в то же время подтвердил обвинения в причастности Каддафи к нарушениям прав человека.

Каддафи, получивший образование в Лондоне, с тех пор редко появлялся на публике, но в октябре он рассказал New York Times о своих планах политического возвращения.

Остается неясным, что потенциальная победа на выборах будет означать для Каддафи, который сейчас является преступником, которого разыскивает международное сообществоо.

«Саифульислам входит в список разыскиваемых преступников, а не в списки кандидатов на выборах», - сказал Абдур-Рахман аль-Севели, бывший глава Высшего государственного совета Ливии, проживающий в Триполи.

«Тот, кто думает, что Ливия вернется к состоянию диктатуры после всех этих жертв, - бредит».

Это оптимистичный взгляд. Но Ливия переживает потрясения с тех пор, как Муаммар Каддафи был свергнут в 2011 году, и многие жители страны с именем Каддафи связывают былые стабильные времена. Во многих странах граждане в таких случаях предпочитают «сильную руку».

Впрочем, перед тем, как утвердить их в качестве официальных кандидатов на декабрьских выборах, комитет еще рассмотрит документы Каддафи и остальных кандидатов.