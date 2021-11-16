Король Иордании помиловал всех осужденных за его оскорбление

Король Иордании Абдаллах помиловал 155 человек, осужденных за его оскорбление, подчеркнув при этом важность поддержания стабильности в королевстве, сообщает издание The National.

Перед выступлением в парламенте в понедельник король издал указ о помиловании всех виновных в оскорблении его особы и освобождении тех, кто находится в тюрьме.

«Специальное помилование полностью снимает наказание с 155 осужденных», - говорится в заявлении Королевского двора.

Оскорбление короля, а также «клевета» на власти и иностранных лидеров в устной, письменной или электронной форме караются в Иордании тюремным заключением на срок до трех лет.

В понедельник король заявил парламенту, что он стремится «модернизировать» политическую систему, сохраняя при этом стабильность в стране.

«Эксперименты вокруг нас научили нас, что переход в рамках четких программ - это безопасный путь для достижения необходимой модернизации», - сказал он в начале новой ежегодной сессии парламента.

«Сила Иордании основана на безопасности и стабильности».

Все значительные полномочия в стране принадлежат королю, а роль парламента в основном церемониальная. В королевстве с населением 10 миллионов человек наблюдается экономическая рецессия, а уровень безработицы официально составляет рекордные 24 процента.

В июне король сформировал лоялистский комитет, который выступил с предложениями о политических изменениях. В основном они касаются правил избрания парламента, но не затрагивают его полномочия.

Предложения направлены на усиление влияния политических партий в палате из 130 членов, в которой по прежнему доминируют племена.

В октябре король Абдаллах приказал властям подготовиться к помилованию всех осужденных за выступления против него.

Король не впервые комментирует подобные случаи.

В апреле этого года суд отменил дело против женщины, которая была арестована по обвинению в оскорблении монарха, после того, как спор с другим водителем заставил ее сказать, что «мой отец лучше короля и всего мира».

Это дело вызвало возмущение в социальных сетях из-за того, что женщина была первоначально приговорена к более чем году тюремного заключения. В апелляционном порядке суд постановил, что она никоим образом не собиралась оскорблять правителя страны своими замечаниями.