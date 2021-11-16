Украинские историки: Ислам был на землях Украины до крещения Руси

В богатой истории украинских земель множество пробелов, которые в последние годы пытаются заполнить знатоки. В частности, история южной Украины подробно описана после прихода на эти земли Российской империи, но что на счет того, что было прежде? По мнению историка Александр Степанченко, он смог ответить на эти вопросы в своей книге «История исламской цивилизации в Украине».

15 ноября издание презентовали в пресс-центре ИА «Одесса-медиа».

Глава ОО «Национальные инициативы», исследователь Ислама и мусульманской культуры Игорь Демур отметил, что книга вынуждает задуматься, каким на самом деле является наследие Украины. Ведь весь юг нашей страны – это земли, где ранее обитали мусульманские народы и где были расположены многочисленные мечети, кладбища, медресе, мавзолеи и другие памятники мусульманской культуры.

- Мы располагаем огромным культурным и историческим пластом, который до сегодняшнего дня был малоисследован. Конечно, одна из причин заключается в том, что российская историография развивалась в определенной парадигме, которая была призвана изобразить народы Северного Причерноморья и Крыма варварами, и соответственно, они не имели права на жизнь здесь. Книга, которую мы сегодня презентуем, дает новый взгляд на украинскую историю. Кроме того, она написана достаточно интересно и сможет понравиться любому читателю, - отметил Игорь Демур.

В свою очередь имам, лектор мечети «Ас-Садака», востоковед восточного культурного центра «Дом дружбы», член совета имамов Одессы Беслан Хатуев (шейх Абдурахман) добавил, что знать историю является обязательством в исламе.

- Нас разделяло множество стереотипов, но благодаря этой книге, они убираются. Народы, живущие в Украине, были очень близкими. Множество поколений произошло от народов, которые существовали на этой земле. И так же дружно жить мы должны и дальше. Не зря наша мечеть называется восточный культурный центр «Дом дружбы», - подчеркнул Беслан Хатуев.

Заместитель директора Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА Ярослава Резникова рассказала, что «История исламской цивилизации в Украине» даст возможность человеку, который не располагает глубокими историческими знаниями, понять тот объем исторического наследия, который оставили мусульмане.

- В последнее время оживились исследования в сфере востоковедения, ислама, изучения белых пятен на карте истории мусульманских народов. И это не может не радовать, поскольку работа в этом направлении позволяет достичь одной важной цели: понимания между украинцами и представителями других культур и народов, а также различных религиозных направлений, - уверена Ярослава Резникова.

Украинский историк и исследователь, автор книги «История исламской цивилизации в Украине» Александр Степанченко рассказал, что работа над этим трудом длилась шесть лет. Автор отметил, что пытался в книге развеять «три исторических мифа», которые копились со времен Российской империи и СССР: о том, что христианство появилось в Украине раньше ислама, что существовало монгольское иго, и про турецко-татарскую агрессию.

По словам историка, на землях восточной и южной Украины существовали исламские поселения еще в 9 веке: за 100-150 лет до Крещения Руси. Кроме того, появление мусульман на территории современной Украины, по мнению автора, могло произойти в 8 веке, поскольку правитель Хазарского каганата, чей гарнизон располагался тогда в Киеве, принял ислам.

Что касается Золотой орды, историк сообщил, что иго как такового не существовало. Хан Бату (Батый) действительно пронёсся смерчем по территории нынешней Украины, уничтожая города, однако в дальнейшем правители княжеств Руси продолжали управлять своими землями, платив лишь дань ханам. «Иго» же подразумевает полное уничтожение и порабощение народа. Говоря же об украино-турецко-татарских взаимоотношениях, историк вспомнил о союзе крымских татар и гетьмана Богдана Хмельницкого.

- В своей книге я пытался показать историю немного с другой стороны. Она рассчитана не только на мусульман, но и на широкую публику, которая интересуется этими историческими событиями, - резюмировал Александр Степанченко.

Главный редактор информационного портала «Украина по-арабски» Мохаммад Фараджаллах отметил, что ранее Украина и арабские страны не могли наладить диалог, поскольку информация о нашей стране всегда поступала от третьих лиц. Но как только Украина начала лучше понимать исламский мир, ситуация изменилась.

- Теперь же, благодаря этой книге, мусульмане смогут больше узнать об Украине и понять, что у нас давняя совместная история. Это важный научный труд, который позволит больше узнать о наших корнях, - подытожил Мохаммад Фараджаллах.

Важно добавить, что книгу можно заказать и получить бесплатно на сайте https://islam-books.com/. Кроме того, несколько экземпляров имеются в редакции ИА «Одесса-медиа» и ждут своего читателя.