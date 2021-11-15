Багдад репатриирует иракцев, застрявших на польско-белорусской границе

На этой неделе Ирак организует рейс для репатриации своих граждан, застрявших на польско-белорусской границе, на «добровольной» основе, сказал иракский правительственный чиновник.

«Ирак совершит первый рейс для тех, кто желает вернуться добровольно 18-го числа» - заявил иракскому телевидению в ночь с воскресенья на понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед аль-Сахаф.

Ранее власти заявили, что в восьми лагерях на границе Беларуси и Польши находится 571 гражданин Ирака. Ас-Сахаф сказал, что невозможно узнать точное количество иракцев там, поскольку протяженность границы упомянутых стран составляет 680 километров. Он сказал, что страна планирует отправить свой первый рейс 18 ноября для репатриации своих граждан, которые хотят вернуться добровольно.

Отметив, что у правительства не было средств, чтобы помешать своим гражданам въезд в страну через другие страны, Ас-Сахаф сказал, что после согласования с Турцией иракцам не разрешают въезд в Беларусь, и они начали координировать свои действия с другими странами.

Правительство Ирака уже объявило в августе прошлого года, что 690 граждан, находившихся на границе между Беларусью и Литвой, были возвращены.

Эти меры «сократили количество поездок иракцев (в Беларусь), но проблема в том, что некоторые из них теперь используют непрямые рейсы, проходящие через Турцию, Катар, ОАЭ и Египет», - сказал Ас-Сахаф.

Напомним, что в пятницу Турция запретила гражданам Сирии, Ирака и Йемена вылетать из своих аэропортов в Беларусь, а частный сирийский перевозчик Cham Wings Airlines в субботу также прекратил полеты в Минск.

Поляки сообщили в воскресенье о все более напряженной ситуации на границе, при этом пограничная служба Польши сообщила, что мигранты получали инструкции и оборудование от белорусских пограничников, и они ожидают еще одной «большой попытки» прорваться.

«Ввозятся огромные бревна, вероятно, для того, чтобы повалить забор», - сообщила Reuters пресс-секретарь пограничной службы Катаржина Зданович.