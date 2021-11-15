В США появился первый город с полностью мусульманским составом руководителей

В Мичигане появился первый город в США, чей городской совет состоит полностью из людей мусульманского происхождения.

Три кандидата - Халил Рефаи, Аманда Ячковски и Адам Альбармаки - победили на выборах в городской совет Хамтрамка на позапрошлой неделе и присоединятся к трем нынешним членам. Все шестеро идентифицируют себя как мусульмане.

Хамтрамк - часть большого района Детройта, также избрал своего первого мэра-мусульманина, Амера Галиба.

Мусульманский совет по связям с общественностью, национальная американская организация по защите мусульман и государственной политике, заявила, что это первый и единственный город, о котором известно, что весь его совет и мэр являются мусульманами.

Избранные члены совета начнут свою работу в январе, при этом они говорят, что религия не будет фактором в их управлении, сообщает Detroit Free Press.

«Важно помнить, что, хотя все мы являемся практикующими мусульманами, мы избираемся в соответствии с процедурами, установленными Соединенными Штатами, Мичиганом, округом Уэйн и Хамтрамком», - сказала Ячковски Free Press. «Мы все принесем присягу. ... о защите Конституции Соединенных Штатов, включая концепцию отделения церкви от государства».

Альбармаки также сказал: «Я в долгу перед народом Хамтрамка, и моя преданность им останется неизменной. Не заблуждайтесь, я не представляю интересы одной группы по сравнению с другой. Я буду усердно работать, чтобы обеспечить соблюдение интересов жителей Хамтрамка».

В общем, тут все понятно. Клятва в преданности секулярным ценностям это обязательный элемент, без которого никакой «мусульманский город» в США не сможет существовать.

Согласно данным переписи населения, около половины из почти 29 000 жителей города являются мусульманами, многие из которых являются выходцами из арабских и южноазиатских стран. Первоначально город был центром для польско-американских иммигрантов, а затем стал прибежищем и для других иммигрантов.

Пять членов совета - иммигранты, а одна — приняла Ислам, сообщает Free Press.

Согласно отчету за 2020 год Совета по американо-исламским отношениям и Jetpac, некоммерческой организации, которая обучает американских мусульман баллотироваться на государственные должности, 110 кандидатов участвовали во всеобщих выборах 2020 года в 24 штатах и ​​Вашингтоне, округ Колумбия, «что является самым высоким числом. с тех пор, как организации начали составлять карты избирательного прогресса политиков, считающих себя мусульманами».

Гражданское участие мусульманских избирателей также неуклонно росло в последние несколько избирательных циклов. Опрос, проведенный Институтом социальной политики и взаимопонимания, показал, что 78 процентов имеющих право голоса мусульманских избирателей в Соединенных Штатах зарегистрированы для голосования в этом году по сравнению с 60 процентами, которые были зарегистрированы в 2016 году.

«Выборы мэра-мусульманина и полностью мусульманский городской совет - это, как это ни парадоксально, две противоположные вещи: настоящий прорыв, который сигнализирует о радикальных будущих изменениях, и в то же время одна из старейших историй в Америке», - говорит Джеймс Морон. профессор политологии и государственной политики в Университете Брауна.

«Городской совет отражает как новую религиозную реальность, так и разнообразную расовую реальность, которая все больше характерна для наших городов. Но в стране иммигрантов это также очень старая история: история Америки — вся о новых иммигрантских религиозных и этнических группах, которые вселяют страх в некоторых кругах, а затем преодолевают этот страх и занимают руководящие должности».

Американцы-мусульмане также впервые были избраны на посты мэров Дирборн и Дирборн-Хайтс (Мичиган).

Разнообразные кандидаты за пределами Мичигана тоже одержали победу. Американцы азиатского происхождения стали мэрами трех крупных городов: Бостона, Цинциннати и Сиэтла. А Нью-Йорк избрал в свой городской совет пять американцев азиатского происхождения, в том числе первую мусульманку Шахану Ханиф.