Турция не пускает граждан Сирии, Ирака и Йемена на авиарейсы в Беларусь

Турция больше не позволит гражданам Сирии, Йемена и Ирака покупать авиабилеты из страны в Минск на фоне пограничного мигрантского кризиса между Беларусью и Европейским союзом. Об этом сообщило в пятницу Главное управление гражданской авиации Турции (SHGM).
«В связи с проблемой незаконного пересечения границы между Европейским союзом и Беларусью было принято решение, что гражданам Ирака, Сирии и Йемена, желающим поехать в Беларусь из аэропортов нашей страны, не будут продавать билеты и допускать к полетам в самолетах» - говорится в сообщении SHGM в Твиттере.
Белорусская государственная авиакомпания Белавиа также объявила в пятницу, что больше не будет разрешать гражданам Ирака, Сирии и Йемена садиться на рейсы из Турции по запросу турецких властей.
«В соответствии с решением ... властей Турции, граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к полету на рейсах из Турции в Беларусь с 12.11.2021 г.», - говорится в сообщении Белавиа.
ЕС заявляет, что Беларусь поощряет тысячи людей, покидающих раздираемые войной части мира, чтобы те попытались пересечь ее границы. ЕС предупреждает, что может ввести новые санкции в отношении Беларуси и авиакомпаний, перевозящих мигрантов, уже в понедельник.
Блок обвинил Беларусь в организации «гибридной атаки», а союзник Кремля Беларусь предупредила, что кризис может перерасти в военную конфронтацию.
Белавиа, которой уже запрещено летать над ЕС, продолжает выполнять полеты в такие страны, как Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения, Грузия, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан.
Турцию и ее флагманский авиаперевозчик Turkish Airlines (THY) обвинили в содействии потоку мигрантов, но она отвергла это обвинение.
Решения были приняты после того, как министерство иностранных дел Турции в четверг опровергло попытки «изобразить Турцию как часть проблемы» в миграционном кризисе вдоль польско-белорусской границы.
В четверг Турция подтвердила свою поддержку Польше, Латвии и Литве на фоне потока беженцев на их границах с Беларусью.
«Мы опечалены тем, что не были приняты необходимые меры в отношении незаконного проезда граждан третьих стран к нашим союзникам Польше, Литве и Латвии через белорусские земли, и они остаются в тяжелых условиях в приграничных регионах», - заявил МИД Турции.
Эта «многомерная проблема» может подорвать международный режим защиты беженцев, основанный на Женевской конвенции, заявило министерство, отметив, что последние события произошли в период 70-й годовщины принятия конвенции о статусе беженцев.
Подчеркнув, что Турция приняла самое большое количество беженцев в мире за последние 10 лет, МИД повторил, что страна «полностью поддерживает своих союзников как страна, которая понимает проблемы, с которыми сталкиваются Польша, Литва и Латвия».
Однако в заявлении говорится, что Турция отказывается от «изображения ее как части проблемы», стороной которой она не является.
«Мы считаем, что нападение на такую всемирно известную компанию, как Turkish Airlines, является преднамеренным, хотя информация по этому вопросу распространяется прозрачно», - заявили в министерстве.
«Турция подчеркивает важность принятия необходимых шагов для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми в каждом случае и призывает международное сообщество быть ответственным и разумным по отношению к этому вопросу», - добавляет МИД.
В министерстве также заявили, что Турция надеется, что заинтересованные стороны решат вопрос «умеренно», подчеркнув, что Анкара готова «оказать всю необходимую поддержку для преодоления этого вопроса».