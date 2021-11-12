Турция не пускает граждан Сирии, Ирака и Йемена на авиарейсы в Беларусь

Турция больше не позволит гражданам Сирии, Йемена и Ирака покупать авиабилеты из страны в Минск на фоне пограничного мигрантского кризиса между Беларусью и Европейским союзом. Об этом сообщило в пятницу Главное управление гражданской авиации Турции (SHGM).

«В связи с проблемой незаконного пересечения границы между Европейским союзом и Беларусью было принято решение, что гражданам Ирака, Сирии и Йемена, желающим поехать в Беларусь из аэропортов нашей страны, не будут продавать билеты и допускать к полетам в самолетах» - говорится в сообщении SHGM в Твиттере.

Белорусская государственная авиакомпания Белавиа также объявила в пятницу, что больше не будет разрешать гражданам Ирака, Сирии и Йемена садиться на рейсы из Турции по запросу турецких властей.

«В соответствии с решением ... властей Турции, граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к полету на рейсах из Турции в Беларусь с 12.11.2021 г.», - говорится в сообщении Белавиа.

ЕС заявляет, что Беларусь поощряет тысячи людей, покидающих раздираемые войной части мира, чтобы те попытались пересечь ее границы. ЕС предупреждает, что может ввести новые санкции в отношении Беларуси и авиакомпаний, перевозящих мигрантов, уже в понедельник.

Блок обвинил Беларусь в организации «гибридной атаки», а союзник Кремля Беларусь предупредила, что кризис может перерасти в военную конфронтацию.

Белавиа, которой уже запрещено летать над ЕС, продолжает выполнять полеты в такие страны, как Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения, Грузия, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан.

Турцию и ее флагманский авиаперевозчик Turkish Airlines (THY) обвинили в содействии потоку мигрантов, но она отвергла это обвинение.

Решения были приняты после того, как министерство иностранных дел Турции в четверг опровергло попытки «изобразить Турцию как часть проблемы» в миграционном кризисе вдоль польско-белорусской границы.

В четверг Турция подтвердила свою поддержку Польше, Латвии и Литве на фоне потока беженцев на их границах с Беларусью.

«Мы опечалены тем, что не были приняты необходимые меры в отношении незаконного проезда граждан третьих стран к нашим союзникам Польше, Литве и Латвии через белорусские земли, и они остаются в тяжелых условиях в приграничных регионах», - заявил МИД Турции.

Эта «многомерная проблема» может подорвать международный режим защиты беженцев, основанный на Женевской конвенции, заявило министерство, отметив, что последние события произошли в период 70-й годовщины принятия конвенции о статусе беженцев.

Подчеркнув, что Турция приняла самое большое количество беженцев в мире за последние 10 лет, МИД повторил, что страна «полностью поддерживает своих союзников как страна, которая понимает проблемы, с которыми сталкиваются Польша, Литва и Латвия».

Однако в заявлении говорится, что Турция отказывается от «изображения ее как части проблемы», стороной которой она не является.

«Мы считаем, что нападение на такую ​​всемирно известную компанию, как Turkish Airlines, является преднамеренным, хотя информация по этому вопросу распространяется прозрачно», - заявили в министерстве.

«Турция подчеркивает важность принятия необходимых шагов для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми в каждом случае и призывает международное сообщество быть ответственным и разумным по отношению к этому вопросу», - добавляет МИД.

В министерстве также заявили, что Турция надеется, что заинтересованные стороны решат вопрос «умеренно», подчеркнув, что Анкара готова «оказать всю необходимую поддержку для преодоления этого вопроса».