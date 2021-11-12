Палестинская семья вернула Турции деньги, оставленные османским солдатом более 100 лет назад

Палестинская семья 4 ноября вернула турецкому правительству деньги, которые османский солдат передал им на хранение более века назад.

Семья Аль-Алул вручила деньги генеральному консулу Турции Ахмету Ризе Демиреру на церемонии в городе Наблус на Западном берегу.

Они рассказали, что солдат попросил их семью сохранить его деньги в годы Первой мировой войны, сказав: «Если мы вернемся, я заберу их обратно».

Однако Османская империя проиграла в Первой мировой войне и потеряла контроль над Палестиной после ее окончания. Семья Аль-Алул хранила банкноты более 106 лет.

Консул Демирер поблагодарил семью за хранение денег и сказал, что у турецкого и палестинского народов по-прежнему много общего.

«Мы были разделены 100 лет назад, но это было административное разделение, наши сердца всегда будут вместе», - сказал он, добавив, что палестинский народ «страдал от оккупации в течение 100 лет».

Рагеб Хельми аль-Алул сказал в речи на церемонии, что он хранил деньги в сохранности после того, как его отец и дед скончались.

Двоюродный дед Рагеба Мути аль-Алул хорошо знал того турецкого солдата, поскольку оба вместе служили в османской армии, когда разразилась Первая мировая война, сказал Аль-Алул.

Солдат передал деньги Мути на хранение, а Мути передал их своему брату Омару, деду Рагеба.

Никаких письменных записей с именем османского солдата не сохранилось, и оно было потеряно для семьи Аль-Алул. Судьба Мути и солдата до сих пор неизвестна.

Общая сумма денег составляет 152 османских лиры, что эквивалентно 30 000 долларов США.

Семья Аль-Алул хранила их в железном сейфе на собственном заводе.

Напомним, что Палестина находилась под властью Османской империи с 1516 по 1917 год. Затем она была оккупирована Великобританией во время Первой мировой войны. В 1917 году Великобритания издала декларацию Бальфура, пообещавшую создать «национальный очаг» для евреев в Палестине.