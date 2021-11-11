Миграционный кризис в Восточной Европе грозит турецко-польским отношениям

За последние несколько лет Турция умудрилась растерять огромное количество своих традиционных западных союзников, американских и европейских. Европейских стран, которые бы последовательно поддерживали Анкару, продолжая с ней сотрудничество в экономических, политических и военных сферах, можно буквально сосчитать по пальцам.

Одной из таких стран является Польша, и напомним, что Турция и Польша укрепили свои отношения в мае, когда Польша подписала сделку о покупке 24 боевых дронов Bayraktar TB2. Точнее являлась, ибо нынешние события на польско-белорусской границе, а вместе с тем и реакция Турции на них, могут легко отбросить в прошлое весь позитив этих отношений.

Во вторник Польша раскритиковала Турцию за оставление открытого коридора между Стамбулом и Минском и за помощь Беларуси в доставке тысяч ближневосточных беженцев к границе с Польшей.

«Мы видим, что [действия Турции] полностью синхронизированы с Беларусью и Россией. Это нас беспокоит, нам это не нравится», - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время экстренного заседания парламента.

Моравецкий в основном обвиняет Беларусь в кризисе с беженцами в Польше, но говорит, что его вдохновителем является Москва. Но в ответ на вопрос он также раскритиковал Анкару за то, что она недостаточно делает.

«Месяц или два назад Турция, казалось, хотела тесно сотрудничать с нами», - добавил он. «Наша помощь в тушении пожара, наша помощь в продвижении турецкой туристической индустрии, к сожалению, оказалась односторонней. И нам это не нравится. И мы указываем на это нашим турецким друзьям».

Официальные лица ЕС, особенно немцы, обвиняют турецкую национальную авиакомпанию Turkish Airlines, выполняющую рейсы из Стамбула в Минск, а также российскую авиакомпанию «Аэрофлот» в том, что они как минимум закрывают глаза на транзит мигрантов и беженцев.

В ответном заявлении Turkish Airlines во вторник говорится, что утверждения о том, что они создают «основу для незаконного иммиграционного движения», безосновательны.

«Наша компания обеспечивает соблюдение всех мер предосторожности и чувствительности в сотрудничестве с международными властями на всех своих рейсах, выполняемых во все уголки мира», - сказал перевозчик.

Согласно полетным данным, с 31 октября Turkish Airlines также сократила еженедельные рейсы из Стамбула в Минск с 14 до 10.

В целом Беларусь - популярное направление для турецких туристов, поскольку между двумя странами существует безвизовый режим. Понятное дело, что Turkish Airlines, которая итак потеряла много в эпоху пандемии, не хочет прерывать рейсы.

Однако сейчас похоже наступает момент истины для отношений Анкары и Варшавы. Телеграм-канал Wild Field цитирует Кароля Василевского, главу программы Ближнего Востока и Африки и аналитик по Турции из Польского института международных отношений:

"Будет действительно сложно построить прочные отношения между Польшей и Турцией, если последняя решит оставаться равнодушной к событиям на польско-белорусской границе.

Хотя со стороны лиц, принимающих решения, может существовать подлинная воля к укреплению партнерских отношений, основание для этого может быть все труднее и труднее объяснить публике. Глядя на Twitter (да, я знаю, что это не лучшая исследовательская компания), я вижу две модели реакции (и здесь я не говорю об анонимных учетных записях, которые, вероятно, являются троллями): во-первых, растущее возмущение тем, что наш союзник по договору кажется ничего не делает, чтобы остановить поток мигрантов, ограничив количество рейсов из Стамбула в Минск, во-вторых, по принципу "ха, я же говорил вам, что это ненадежный партнер".

Более того, все больше и больше польских политиков, похоже, предлагают, чтобы авиакомпании третьих стран, то есть Turkish Airlines, были подвергнуты санкциям за содействие бедствиям на нашей границе. Я не сомневаюсь, что если это произойдет, Турция примет это к сведению, что также повлияет на двусторонние отношения, даже если это будет решение под флагом Европейского Союза.

Давайте теперь вернемся от спекуляций к аналитическому фронту: что бы ни чувствовало / ни говорило общественное мнение, польская внешняя политика извлечет урок. А поскольку это самый большой кризис на польской границе с 1989 года, урок может хорошо запомнится, говоря по существу, он может повлиять на стратегическую культуру Польши. Что касается краткосрочной перспективы, урок может заключаться в том, что проявлять инициативу по отношению к Турции недостаточно, чтобы гарантировать, что страна будет более уважительно относиться к интересам безопасности Польши. Имейте в виду, что сделать Турцию более готовой к признанию интересов безопасности Польши было главной целью польской внешней политики в отношении флага Турции в последние два с лишним года. Что касается долгосрочной перспективы, урок может заключаться в том, что единственный способ повлиять на Турцию - через ЕС, что может означать, что Польша будет еще одной страной, которая будет использовать свою поддержку сотрудничества между ЕС и Турцией в интересах собственного же блага...

Это не сулит ничего хорошего для будущего польско-турецких отношений, поскольку до сих пор каждое польское правительство безоговорочно поддерживало заявку Турции на вступление в ЕС или - в последнее время - модернизацию Таможенного союза.

Еще есть время ограничить влияние событий на польско-белорусской границе на отношения между Польшей и Турцией. Но это требует решительных действий со стороны Турции. Турки могут думать, что продажи беспилотников или отправки F-16 в Мальборк было достаточно, чтобы поддержать Польшу в этой сложной ситуации. К сожалению, это не так. Извините за то, что я немного повторяюсь, но я действительно хочу, чтобы это вызвало резонанс - это самый большой кризис безопасности в новейшей истории Польши.

Если наши союзники хотят, чтобы их поддерживали, они могут обеспечить это, только полностью встав на сторону Польшу.

Я действительно надеюсь, что именно это произойдет в ближайшем будущем, и благодаря этому у Польши и Турции будет еще одна замечательная история для поддержки своих отношений, которая - кто знает - может однажды даже затмить действительно замечательную, но немного избитую историю про посла из Лехистана."

То есть, поляки достаточно ясно говорят туркам, что сейчас наступил тот самый момент, когда быть нейтральным для Турции (союзника по НАТО между прочим) не получится. Если Анкара хочет дружить с Варшавой, пользуясь ее поддержкой, она должна полностью встать на ее сторону, а значит — прекратить рейсы из Турции в Беларусь.

Турция в ответ пригласила техническую группу из Польши для проверки процедур в аэропорту Стамбула, говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции в среду.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позвонил своему польскому коллеге Збигневу Рау и выразил сожаление по поводу «безосновательных» обвинений в адрес Турции и Turkish Airlines, говорится в заявлении.

Как бы то ни было, сейчас серьезно рискует и Turkish Airlines, чья бизнес-модель может попасть под удар беларусского диктатора (фактически), и корпорация Baykar (уже в Польше говорят о необходимости разорвать контракт с Турцией), и все турецкое государство.