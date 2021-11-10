Египет начинает перенос своей столицы

Египетский президент Абдуль-Фаттах ас-Сиси приказал правительству начать переезд в новую административную столицу в декабре.

Новая административная столица, к востоку от Каира, расположена в районе между двумя шоссе Каир-Суэц и Каир-Айн-Сохна. Это место находится примерно в 60 км от городов Суэц и Айн-Сохна, а также от центра Каира.

После своих заявлений заместитель министра жилищного строительства по национальным проектам Халед Аббас сказал 3 ноября журналисту Ахмеду Муссе на канале Сада аль-Балад, что переезд сотрудников в административную столицу состоится в течение шести месяцев, начиная с декабря.

Аббас сказал, что 50 000 сотрудников правительства переедут, начиная с 10 процентов в декабре, примерно от 200 до 300 сотрудников от каждого министерства. Он подчеркнул, что все услуги будут доступны, а новые здания уже построены.

По данным правительства, новая административная столица общей стоимостью 60 миллиардов долларов, общей площадью 170 000 акров и населением 6,5 миллионов человек является тем самым шагом, что уменьшит траффик и загруженность в Каире. Первая фаза, охватывающая 40 000 акров, включает правительственный, деловой и дипломатический кварталы.

СМИ египетского режима поспешили отметить начало работы в новой столице. Журналист Акрам аль-Кассас, главный редактор газеты Йаум7, заявил 4 ноября, что новая административная столица символизирует новую республику. По его словам, переезд отражает важность и эффективность шагов, предпринятых государственными органами.

3 ноября Нашат ад-Дайхи, ведущий программы «Биль-Варка валь-Калям», заявил, что новая столица должна служить «национальной святыней» и воплощением мечтаний, амбиций, достижений и творчества.

Однако, несмотря на беспрецедентную похвалу со стороны египетских СМИ и спутниковых каналов, использующих лозунг «#The_New_Republic» во всех трансляциях, наблюдатели считают, что переселение сталкивается с некоторыми препятствиями, которые режиму еще предстоит преодолеть.

11 июля официальный представитель компании «Административная столица» Халед аль-Хусейни заявил, что работы по строительству 50 посольств в дипломатическом округе планируется завершить в середине 2022 года.

Но 13 октября дипломатический источник сообщил газете Аль-Араби аль-Джадид, что министерство иностранных дел связалось со странами, посольства которых находятся в Каире, с просьбой подтвердить их переезд и заплатить от 20 до 25 процентов от общей стоимости собственности, которую они получат.

Однако, по словам источника, МИД не подписал контракты с более чем десятью странами, тогда как только 40 стран согласились подать заявки на перевод своих посольств в административную столицу, и только пять посольств действительно переезжают.

Источник сообщил, что некоторым крупным странам бесполезно переезжать из Каира и платить непомерно высокие цены, и что некоторые посольства ставят под сомнение жизнеспособность столицы. Сами египтяне пока что не особенно туда стремятся.

Во время запуска проекта в 2015 году Министерство транспорта объявило о своем намерении построить монорельсовую дорогу и экспресс-электропоезд, среди других внутренних проектов, таких как экологически чистые автобусы, чтобы облегчить дорогу сотрудникам и гражданам на работу. 3 ноября компания «Административная столица» объявила об установке первой монорельсовой дороги с четырьмя вагонами и назначила официальную дату переезда.

Член Законодательного комитета парламента Зия ад-Дин Дауд говорит, что превращение административной столицы в столицу Египта неконституционно, в том числе перемещение государственных органов, таких как парламент и Конституционный суд.

Статья 114 Конституции гласит, что резиденция Палаты представителей находится в Каире. В статье 191 говорится, что Верховный конституционный суд является независимым судебным органом, базирующимся в Каире. Статья 222 также гласит, что «Каир является столицей Арабской Республики Египет».

Решение, по словам Дауда, заключается в расширении географического охвата мухафазы Каир решением кабинета министров, которое будет передано в Палату представителей. Такой шаг необходим и возможен, учитывая видение правительством новой столицы и использование всех возможностей для успеха проекта.

9 марта Сиси в своем выступлении на мероприятиях 33-го просветительского симпозиума, посвященного Дню мученика и старого воина, сказал, что новая административная столица символизирует рождение нового государства и новой республики.

«Мы стремимся улучшить жизнь египтян», - сказал он.