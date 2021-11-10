Китай «может совершать геноцид»: отчет Музей Холокоста США

В отчете, опубликованном вчера Мемориальным музеем Холокоста в США, говорится, что музей «серьезно обеспокоен» тем, что «китайское правительство может совершить геноцид против уйгуров». Отчет был опубликован на сайте музея.

Почему это важно? Все большее число правительств и других организаций приходят к выводу, что политика китайского правительства в отношении уйгурского этнического меньшинства не просто репрессии, но фактически представляет собой геноцид.

Как только правительство выносит юридическое определение геноцида, оно обязано по международному праву принять меры.

Отчет был опубликован музейным Центром Симона-Скьодта по предотвращению геноцида, который заявляет в отчете, что «стремится сделать для жертв геноцида сегодня то, что не было сделано для евреев Европы».

В 56-страничном докладе под названием «Чтобы заставить нас медленно исчезнуть» документируется политика правительства Китая в отношении уйгуров, включая массовый надзор, ограничения уйгурской религии и культуры, принудительную стерилизацию, массовое заключение под стражу, принудительный труд, уничтожение уйгурской культуры и религиозных мест, и изъятие уйгурских детей из их семей.

Еще в 2020 году Мемориальный музей Холокоста США оценил, что китайское правительство совершало «преступления против человечности» в Синьцзяне, где проживает много уйгуров.

Сейчас музейная оценка ситуации изменилась. Недавняя информация показывает, что «поведение китайского правительства вышло за рамки политики насильственной ассимиляции», - говорится в отчете.

«Это включает, в частности, усиление посягательств на репродуктивную способность уйгурских женщин посредством принудительной стерилизации и принудительного введения внутриматочной спирали (ВМС), а также разделение полов посредством массового задержания и насильственного перевода».

Эта политика поднимает «законные вопросы о существовании намерения биологически уничтожить группу, полностью или частично», что является важной частью определения геноцида, говорится в докладе.

Мемориальный музей Холокоста США (United States Holocaust Memorial Museum) является американской национальной организацией по документации, изучению и толкованию истории холокоста, и служит мемориалом миллионам людей, погибших во время холокоста.