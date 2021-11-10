Нобелевская лауреатка Малала Юсафзай вышла замуж

Лауреат Нобелевской премии мира и борца за права женщин Малала Юсуфзай вышла замуж в своем доме в Британии.

Юсуфзай, которая известна тем, чтобы была ранена в голову пакистанскими талибами* (не путать с с афганским движением Талибан*), когда ей было всего 15 лет, сообщила об этом в Twitter, поделившись фотографиями никаха.

«Сегодня знаменательный день в моей жизни», - написала 24-летняя Юсуфзай. «Мы с Ассером связали себя узами брака, чтобы стать партнерами на всю жизнь».

«Мы отпраздновали небольшую церемонию никаха дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, молитесь за нас. Мы рады идти вместе в будущее».

Тысячи людей ответили добрыми пожеланиями и поздравлениями, а твит собрал более 227 000 лайков.

Никакой другой информации о муже Юсуфзай не предоставила. Пользователи социальных сетей опознали его как Ассера Малика, генерального менеджера Центра высоких достижений Пакистанского совета по крикету.

Юсафзай провела месяцы на лечении после того, как ее ранили в 2012 году, а затем написала бестселлер под названием «Я - Малала» и окончила Оксфордский университет со степенью в области философии, политики и экономики.

Она была удостоена Нобелевской премии мира, когда ей было 17 лет за свои усилия в области образования девочек, и разделила эту награду с Кайлашем Сатьярти, борцом за права детей из Индии.

Ее некоммерческий Малала Фонд вложил в Афганистан 2 миллиона долларов.

Она также подписала соглашение с Apple TV +, согласно которому она будет снимать драмы и документальные фильмы о женщинах и детях.

Не далее как в июле этого года активистка заявила британскому журналу Vogue, что не уверена, выйдет ли она когда-нибудь замуж.

«Я до сих пор не понимаю, почему люди должны жениться. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни был человек, зачем вам подписывать документы о браке, почему это не может быть просто партнерством?».

Слава Богу, который дал ей достаточно разума, чтобы вместо «партнерства» заключить правильный никах. На том и поздравляем, совет да любовь.

* - запрещены в РФ