Государственные СМИ России меняют отношение к талибам

Международное информагентство «Россия сегодня» (РИА Новости, Sputnik) перестало называть «Талибан» * запрещенной в РФ организацией. Письмо с директивой 8 ноября было разослано всем сотрудникам руководителями подразделений МИА «Россия сегодня». Об этом сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости», в распоряжении которого имеется письмо.

В тексте формулировки указано «* Запрещенная в России террористическая организация» писать «* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность». Со второй половиной дня 8 ноября на сайтах РИА Новости, Sputnik и RT уточнение дается в новой формулировке. При этом «Талибан» все еще числится в едином федеральном списке признанных Верховным судом России террористическими. Решение суда было принято в феврале 2003 года.

Между тем еще 21 октября на сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия «движется в направлении» принятия решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но прежде это должен сделать Совет безопасности ООН, который еще в октябре 1999 года принял резолюцию 1267 о признании «Талибана» пособником террористов и наложил санкции на это движение.

Напомним, что пока что правительство талибов, пришедших к власти в Афганистане 15 августа этого года, официально не признало ни одно государство мира. Но видимо это лишь дело времени.

Ну что же, лед тронулся, давно этого ждали. Не за горами тот день, когда можно будет просто писать о правительства Исламского эмирата Афганистан.

* - все еще (пока что) запрещенная в РФ организация (смотрите выше).