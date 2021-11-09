В Кашмире продолжается волна насилия: два человека убиты за последние дни

Два человека, в том числе полицейский, были застрелены в оккупированном Индией Кашмире. Это последнее из серии целенаправленных нападений в спорном регионе, которые начались в прошлом месяце.

В понедельник вечером Мухаммад Ибрагим Хан, житель Астенго в районе Бандипора, был тяжело ранен, когда подозреваемые повстанцы обстреляли его возле продуктового магазина в районе Бохри Кадаль в главном городе Сринагара.

Хан, работавший в магазине, принадлежащем кашмирскому индусу, скончался от полученных травм в соседней больнице, говорится в заявлении полиции, которое назвало это «террористическим инцидентом».

В ходе другого инцидента в воскресенье вечером 29-летний полицейский Таусиф Ахмад был застрелен возле своего дома в районе Батамалу в центре Сринагара.

«В воскресенье я позвонил ему в 19:30, чтобы напомнить ему, чтобы он возвращался домой, так как ему нужно было принять лекарство. Он сказал, что покупает конфеты для детей. Через 15 минут мне еще раз позвонил его зять и сообщил, что мой муж застрелен», - сообщила журналистам жена Ахмада.

«Нам ничего не нужно, но я просто хочу спросить тех, кто его убил: «В чем был виноват мой муж?», - спрашивает она.

Напомним, что в последнее время Кашмир накрыла новая волна нападений со стороны подозреваемых повстанцев. Жертвами нападений становятся кашмирские индуисты, известные в местном масштабе как пандиты, и вообще некашмирцы, в основном рабочие-мигранты.

С прошлого месяца в неспокойном регионе были убиты в общей сложности 42 человека, в том числе 13 гражданских лиц, 19 предполагаемых повстанцев и 10 солдат.

Волна целенаправленных нападений началась 5 октября, когда были застрелены индуистский фармацевт и рабочий-мигрант из восточного штата Бихар.

За этим через два дня последовало убийство директора сикхской школы и индуистского учителя.

После целенаправленных убийств регион был приведен в состояние чрезвычайного положения, а силовики активизировали свои операции по подавлению повстанцев. В прошлом месяце произошло как минимум 11 перестрелок между индийскими войсками и повстанцами.

В Сринагаре, где происходило большинство этих перестрелок, были построены новые бункеры и контрольно-пропускные пункты, а меры наблюдения были усилены.

Мехбуба Муфти, бывший главный министр региона, критикует правительство за убийства.

«Ситуация с безопасностью в Кашмире ухудшилась до такой степени, что не проходит и недели, чтобы невиновный не терял свою жизнь», - написала она в Twitter.

«К сожалению, несмотря на репрессивные меры, принимаемые во имя безопасности, людей убивают, и они не имеют чувства собственного достоинства или нормальности».