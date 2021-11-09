Нигер: пожар в школе унес жизни 26 детей

По меньшей мере 26 школьников погибли, когда их классные комнаты, сделанные из соломы и дерева, охватл пожар. Трагедия случилась юге Нигера, сообщил местный губернатор агентству новостей AFP.

«Прямо сейчас у нас 26 погибших и 13 раненых, четверо из них серьезно», - сказал Чайбу Абубакар, мэр города Маради, добавив, что детям было от пяти до шести лет.

Нигер, одна из беднейших стран мира, попытался восполнить нехватку школьных зданий, построив тысячи соломенных и деревянных сараев в качестве классных комнат, где дети иногда сидят на земле.

Пожары в легко воспламеняющихся классах обычны, но редко приводят к человеческим жертвам.

Однако в апреле этого года 20 школьников уже сгорели в результате пожара в школе в рабочем районе Ниамея.

Иссуфу Арзика, генеральный секретарь Союза учителей Нигера, сообщил AFP, что пожар в понедельник «уничтожил» школу в Маради.

Арзика сказал, что его профсоюз предупредил чиновников об опасности, связанной с классами из соломы и дерева после пожара в Ниамее.

«Лучше проводить занятия под деревьями, чем в соломенных хижинах, которые превратились для школьников в воспламеняющиеся могилы», - сказал он.

Президент Мохамед Базум недавно пообещал заменить деревянные конструкции.

Пожар в школе произошел через несколько дней после того, как по меньшей мере 18 человек погибли на рухнувшем золотом руднике в районе Дан-Исса на севере страны.