Азербайджан отмечает День Победы

В Азербайджане сегодня впервые отмечается День Победы в 44-дневной Отечественной войне за освобождение исторических земель от оккупации Армении.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта, азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, позднее получившую название «Железный кулак».

Война, продолжавшаяся 44 дня, как известно завершилась окончанием почти тридцатилетней оккупации и частичным восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

В ходе 44 дней боевых дней армия Азербайджана освободила от армянской оккупации 5 городов, 4 поселка, 286 сел, большое количество стратегических высот в Карабахе.

Армения, признав поражение, подписала акт о капитуляции, согласно которому обязалась освободить оккупированные территории в Агдамском, Лачинском и Кельбаджарском районах Азербайджана.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, армянская армия была выведена из вышеуказанных районов.

День Победы был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева в декабре 2020 года. Дата для праздника была выбрана неслучайно: именно 8 ноября была освобождена культурная столица Азербайджана, город-символ - Шуша.

Освобождение Шуши 8 ноября 2020 года стало кульминацией войны – враг был сломлен, и триумф Азербайджана стал вопросом времени.

В связи с первой годовщиной Победы в Отечественной войне в Азербайджане объявлены нерабочими 4 дня – с 6 по 9 ноября.

В эти дни по всей стране проходят памятные мероприятия. Азербайджанцы особенно уделяют внимание памяти солдат, отдавших свои жизни во имя победы.

Напомним, что по данным Минобороны Азербайджана, в ходе боевых действий осени прошлого года погибло 2 908 азербайджанских военнослужащих, 6 человек считаются без вести пропавшими.

Мы уже отмечали не один раз значение и важность прошлогодней войны и победы — как для Азербайджана в частности, так и для всего мусульманского мира в целом. Сегодня же мы просто присоединимся к празднующим и поздравим народ Азербайджана с заслуженной победой. И да смилуется Всевышний над павшими.