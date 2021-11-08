Шавкат Мирзиёев присягнул на Коране

Ставший во второй раз президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 ноября вступил в должность. Церемония инаугурации прошла в новом здании Сената Узбекистана.

Сначала председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиёеву удостоверение президента. А затем новый-старый президент покрыв рукой одновременно Конституцию и Коран, произнес слова присяги на верность народу Узбекистана.

«Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, неукоснительно соблюдать Конституцию и законы республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента Республики Узбекистан обязанности», — заявил Мирзиёев.

После принесения присяги ему вручили отличительные знаки президентской власти — нагрудный знак и штандарт, которые были учреждены 25 октября.

Мирзиёев также выступил с речью, в которой пообещал довести до конца планы по строительству нового Узбекистана.

«Мы продолжим путь демократических реформ, начатый вместе с нашим народом, и никогда не свернем с этого пути! Мы обязательно построим новый Узбекистан вместе!».

Напомним, что по данным избирательной комиссии действующий президент победил на выборах 24 октября с результатом 80,12% голосов.