Абу Даби вводит либеральные законы для немусульманского населения

Столица Объединенных Арабских Эмиратов издала новые правила, регулирующие развод, наследование и опеку над детьми для немусульман в Абу-Даби, сообщает государственное информационное агентство ОАЭ.

В воскресном сообщении информационного агентства WAM говорится, что Абу-Даби создаст новый суд для рассмотрения такие дел, которые будут вестись на арабском и английском языках, чтобы их лучше понимало огромное количество иностранных рабочих в эмирате.

Изменение порядка опеки над детьми позволит родителям разделить совместную опеку над своими детьми, сообщает WAM. Закон, состоящий из 20 статей, также вводит понятие гражданского брака, позволяет составлять завещания о предоставлении наследства любому лицу по выбору и решает вопросы отцовства.

Судебный департамент Абу-Даби заявил, что новый закон призван обеспечить «гибкий и продвинутый судебный механизм для разрешения споров о личном статусе немусульман».

Абу-Даби - один из семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ, и новый закон затрагивает только его. Хотя богатый нефтью эмират является столицей страны, население Абу-Даби намного меньше, чем в соседнем Дубае.

Новый закон был принят после того, как в прошлом году власти заявили, что они пересмотрят исламские законы страны, разрешив незамужним парам жить вместе и ослабив ограничения на употребление алкоголя. Также были криминализованы так называемые «убийства чести» - широко критикуемый племенной обычай, согласно которому родственник мужского пола может избежать судебного преследования в случае убийства женщины, чьи поступки, как считается, стали оскорблением для семьи.

В то время правительство заявляло, что правовые реформы являются частью усилий по улучшению законодательства и инвестиционного климата в стране, а также по укреплению «принципов толерантности».

В сентябре 2020 года в Абу-Даби также была прекращена система лицензирования алкогольных напитков.

Раньше людям требовалась лицензия на продажу спиртных напитков, чтобы покупать, перевозить или продавать алкоголь в своих домах. Нынешнее правило, очевидно, позволит мусульманам, которым было запрещено получать лицензии, свободно употреблять алкогольные напитки.

ОАЭ в целом в сентябре этого года объявили об очередном плане стимулирования своей экономики и либерализации строгих правил проживания для иностранцев.

В январе ОАЭ объявили, что открывают путь к гражданству для избранных иностранных граждан, которые составляют почти 80 процентов населения.

Расширение личных свобод в западном либеральном духе отражает меняющийся образ страны, которая стремится заявить о себе как о застроенном небоскребами месте для западных туристов, искателей счастья и бизнеса.

Перемены также отражают стремление правителей эмиратов идти в ногу с быстро меняющимся обществом у себя дома.

Но несмотря ни на что, традиционные исламские ценности в федерации остаются сильными, а примерно один миллион эмиратовских граждан в ОАЭ строго придерживаются линии правительства. Политические партии и профсоюзы остаются вне закона.