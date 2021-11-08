На премьер-министра Ирака совершено покушение

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими едва избежал гибели в результате покушения в воскресенье, когда заряженный взрывчаткой беспилотник упал на его резиденцию в Багдаде.

Аль-Казими отправился в Твиттер уже через несколько секунд после нападения и призвал «всех к спокойствию и сдержанности».

«Слава Богу, я в порядке и среди моих людей», - написал он в своем официальном аккаунте в Твиттере.

Он назвал нападения трусливыми, заявив, что они работают против лучшего будущего для страны. Аль-Казими призвал к спокойному и конструктивному диалогу «во имя Ирака и будущего Ирака».

По словам генерального пресс-секретаря министерства внутренних дел Саада Маана в интервью телеканалу Аль-Шаркия ТВ, семь сотрудников службы безопасности Казими получили ранения.

Он пояснил, что в покушении участвовали только два вооруженных беспилотника и что они были запущены примерно в 12 км к северо-востоку от Багдада.

По словам Маана, один из беспилотников был сбит иракскими военными.

Военные также заявили, что Аль-Казими цел и здоров и что силовики «принимают необходимые меры в связи с этой неудавшейся попыткой».

Источник, близкий к иракскому лидеру, сообщил в воскресенье, что во время атаки Аль-Казими возвращался после осмотра силовикок вступил в противостояние с протестующими у южных ворот Зеленой зоны, сильно укрепленного района Багдада, где находится резиденция премьер-министра и другие правительственные и дипломатические здания.

Государственный департамент США осудил «очевидный террористический акт» в заявлении, сделанном в воскресенье. «Мы находимся в тесном контакте с иракскими силами безопасности, которым поручено отстаивать суверенитет и независимость Ирака, и предложили нашу помощь в расследовании этого нападения», - сказал пресс-секретарь Нед Прайс.

Покушение также осудили все основные политические партии в стране и лидеры Лиги арабских государств.

Никто не взял на себя ответственность за покушение, но оно случилось на фоне обострения напряженности в столице.

В пятницу один человек был убит и десятки были ранены после столкновения сторонников проиранского ополчения с иракскими силовиками возле Зеленой зоны.