Египет раскрыл условия сообщения между Израилем и ХАМАС

Глава общей разведки Египта заявил в четверг, что Каир стремится достичь соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинской группой сопротивления ХАМАС в Газе, которое включает обмен пленными.

Аббас Камаль сделал это заявление в интервью израильским журналистам Бараку Равиду и Надаву Эялю для базирующегося в США новостного сайта Axios в кулуарах саммита по изменению климата COP26 в Глазго, Шотландия.

Камаль сообщил, что условия включают долгосрочное прекращение огня, обмен пленными, гуманитарную помощь Газе и реконструцию.

«Египет каждый день разговаривает с Израилем и палестинцами по нескольким вопросам, включая возможное долгосрочное соглашение о прекращении огня в Газе», - сказал Камаль.

В мае в результате израильских атак погибло около 260 палестинцев и тысячи были ранены, а в Газе образовался обширный след разрушений. Палестинские группы сопротивления ответили ракетным обстрелом израильских районов, в результате чего погибло не менее 13 израильтян.

Камаль сказал, что сделка по обмену заключенными «должна начаться с освобождения пожилых палестинских заключенных, а также палестинских женщин и подростков, находящихся в израильских тюрьмах». Он также отметил, что сделка будет включать «дальнейшие экономические и гуманитарные шаги» для палестинцев в Газе.

С 2007 года Газа находится под ужесточенной израильской блокадой, при этом большинство основных товаров по-прежнему ввозятся в регион в соответствии с строго ограниченными мерами.

По вопросу переговоров между палестинцами и израильтянами он сказал, что Египет хочет, чтобы новое израильское правительство и палестинское руководство в Рамаллахе начали какой-то политический диалог.

Мирные переговоры между палестинской и израильской сторонами провалились в 2014 году после того, как Израиль отказался от своего решения освободить четвертую партию бывших заключенных и отказаться от выполнения своих планов урегулирования.

Глава египетской разведки также сообщил, что он посетит Израиль в конце этого месяца для переговоров с премьер-министром Нафтали Беннеттом и другими высокопоставленными должностными лицами, добавив, что он также встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамаллахе на Западном берегу.