Израиль разрушил мечеть на оккупированном Западном берегу

Палестинское министерство по делам религии и вакфов осудило снос Израилем мечети в оккупированном городе Дума на Западном берегу реки Иордан, назвав это «явным нападением на святые и религиозные места мусульман».

Рано утром в четверг израильские войска с большим бульдозером обрушились на город в 25 км к югу от Наблуса. Там они сровняли с землей мечеть Абу Саиф, которая принимала верующих последние два года.

Хусам Абу аль-Руб, заместитель министра по делам религии, раскритиковал снос, заявив, что это «нарушает международные и гуманитарные нормы».

«Этот акт является явным вызовом чувствам мусульман, и он требует от нас занять серьезную позицию, чтобы предотвратить его повторение и расширение этой оккупации, которая не щадит возможности подтолкнуть весь регион к религиозной войне в ее непрерывном посягательстве на наши исламские святыни», - говорится в заявлении.

Абу аль-Руб призвал международное сообщество и религиозные учреждения предотвратить дальнейшие «посягательства на наши святыни и места отправления культа».

Согласно соглашениям, подписанным в Осло в 1995 года между Израилем и Палестинской администрацией (ПА), оккупированный Западный берег, включая восточный Иерусалим, был разделен на три части - зоны A, B и C.

Подавляющее большинство Думы попадает в зону С, то есть полностью управляется Израилем.

Израиль, который проводит политику расширения поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, лишает палестинцев возможности получить разрешения на строительство в Восточном Иерусалиме и в зоне C, которые вместе составляют 60 процентов Западного берега.

Такая политика побудила палестинцев строить без официальных документов, столкнувшись с серьезными штрафами и риском сноса. Неясно, было ли выдано разрешение на строительство мечети.

В зоне C проживает более 300 000 палестинцев, подавляющее большинство из которых - бедуины и пастушьи общины, которые преимущественно живут в палатках, шатрах и пещерах.

Международное право рассматривает Восточный Иерусалим и остальную часть Западного берега как оккупированные территории и считает строительство израильских поселений там незаконным.

По данным Управления ООН по координации гуманитарной деятельности (УКГД), по состоянию на июль Израиль с января разрушил 291 палестинский дом и 130 гуманитарных структур на Западном берегу, в результате чего 592 человека были перемещены, из них 320 - дети.