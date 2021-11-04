Шейх-Джаррах: палестинские жители Иерусалима готовы бороться за свои права

Палестинские жители иерусалимского района Шейх-Джаррах вновь испытали на себе жестокость израильской полиции, которая во вторник вечером напала на местную молодежь.

Молодые люди и активисты собрались на главной улице Шейх-Джарраха и скандировали лозунги после того, как жители района объявили о своем коллективном отказе от израильской сделки, согласно которой палестинские жители будут платить арендную плату израильским поселенцам в обмен на статус «защищенного арендатора» в течение 15 лет.

Митинг молодежи стал «мирным подтверждением решимости жителей отказаться от решения израильского суда», говорят жители района.

В ответ израильская полиция разрушила палатку солидарности в районе, где обычно собирается молодежь.

«Они выгнали всех активистов солидарности из района и заставили нас разойтись, избивая и толкая», - говорит Аляа Салайме, 25-летний житель района.

По словам Салайме, полиция прибегла к жестоким действиям «из-за нашего отказа и нашей настойчивости в том, чтобы мы владели нашими домами».

«Вот почему мы ожидаем, что они станут более жестокими в будущем».

Ассоциация израильских поселенцев заявляет права собственности на землю Шейх-Джарраха на основании израильского закона, который позволяет любому израильтянину-еврею претендовать на на любую собственность, которая принадлежала евреям до 1948 года.

В мае прошлого года на палестинских территориях и среди палестинских граждан Израиля вспыхнула волна протестов против угрозы изгнания четырех из более чем 20 семей в Шейх-Джаррахе.

Местные жители не уверены в своем ближайшем будущем, сказал Ариф Хаммад, 50-летний житель Шейх-Джарраха, член районного совета.

«Сейчас может произойти все, что угодно, от нового судебного слушания по нашей апелляции на постановления о высылке до немедленного изгнания», - сказал Хаммад.

Как и Салайме, Хаммад сказал, что ожидает еще большего насилия со стороны Израиля.

«Может произойти еще большее насилие со стороны полиции и поселенцев. Они пытаются заставить нас принять их сделку, которая сделает поселенцев владельцами наших домов», - сказал он.

Хаммад также подтвердил, что в последние недели израильские власти пытались оказать давление на некоторые семьи, чтобы те согласились на сделку.

«Они пытались разделить нас в течение 40 лет, но все семьи по соседству остались едины в своей позиции».

Жители Шейх Джарраха пообещали продолжать протесты и другие формы сопротивления.

«Мы продолжим собираться по соседству, петь, протестовать, праздновать и подтверждать свое присутствие. Мы уверены, что сегодня наша позиция намного сильнее, чем раньше, особенно с учетом всемирной солидарности с Шейх-Джаррахом», - говорят они.

«Независимо от того, насколько израильские власти пытаются разделить семьи в Шейх-Джаррахе, мы, молодежь, едины в своей позиции, и это абсолютный отказ от любого решения, которое не признает наше право на наши собственные дома».