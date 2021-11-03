Дравшийся с ОМОНом чеченец признан политзаключенным

Сайд-Мухаммад Джумаев, подравшийся с ОМОНом на митинге в поддержку Алексея Навального, был внесен в список политзаключенных правозащитным центром «Мемориал»*.

По мнению "Мемориала", ущерба от действий Сайд-Мухамада Джумаева нет. Потерпевшие силовики были облачены в полную защитную экипировку со шлемами и травм не получили. Более того, в суде они отказались от претензий. Кроме того, на записи видно, что от ударов Джумаева ни один из них не упал, не потерял равновесия и не прекратил наносить ему удары дубинкой.

"По делу Джумаева был вынесен необоснованно суровый приговор: он явно не соответствует практике по таким обвинениям. Даже принимая во внимание, что российские суды по-разному применяют ст. 318 УК РФ в "политических" и иных делах, приговор же Джумаеву выделяется своей суровостью даже на фоне других "митинговых" дел", – указывает правозащитный центр.

Правозащитники, ссылаясь на данные проекта "ОВД-Инфо", утверждает, что в тот день по всей России не менее 64 манифестантов получили травмы от действий силовиков. При этом против силовиков не было возбуждено ни одного уголовного дела – преследуются только демонстранты.

"Стычка Джумаева с омоновцами произошла в ходе незаконного разгона протестной акции. Российские власти грубо нарушили право граждан на мирные собрания, каждый из протестующих рисковал быть незаконно задержанным и избитым. Атмосфера полицейского насилия в те часы позволяет говорить об элементе необходимой обороны в действиях Джумаева", – считают представители "Мемориала".

Они особо подчёркивают, что после ареста Алексея Навального политические репрессии в стране усилились, а число жертв пополнили участники манифестаций в его поддержку.

Мемориал отмечает, что признание человека политзаключенным не означает согласия центра с его взглядами, высказываниями и действиями.

* - в РФ признаны "иностранным агентом"