Кабул: нападение на военный госпиталь унесло жизни 19 человек, включая командира талибов

По меньшей мере 19 человек погибли и еще 43 были ранены в результате нападения на крупнейший военный госпиталь Афганистана в столице страны Кабуле.

По словам официальных лиц, во вторник у входа в военный госпиталь Сардар Мохаммад Дауд Хан произошло два взрыва, за которыми сразу же последовала сильная стрельба.

Ответственность на себя взяли боевики ИГИЛ* в провинции Хорасан (ИГИЛ-Х). В своем заявлении они сообщили, что один из членов группы привел в действие пояс со взрывчаткой у входа в больницу, прежде чем другие боевики пошли на штурм здания и открыли огонь.

Представитель Талибана* ранее заявил, что за нападением стояли террорист-смертник и вооруженные боевики.

«Нападение было инициировано террористом-смертником на мотоцикле, который взорвал себя у входа в больницу», - сказал чиновник на условиях анонимности.

На фотографиях, которыми поделились жители Кабула, был виден столб дыма после взрывов в бывшей дипломатической зоне в районе Вазир Акбар Хан в центре Кабула.

Работник больницы, которому удалось бежать с места происшествия, сказал, что он слышал большой взрыв, за которым последовали несколько минут стрельбы. По его словам, примерно через 10 минут произошел второй, более сильный взрыв.

Забихулла Муджахид, заместитель министра информации и культуры в новом правительстве Афганистана, сказал, что спецназ талибов убил пятерых нападавших.

В среду официальные лица заявили, что одним из убитых талибов был высокопоставленный командир, люди которого ответили на атаку.

Хамдулла Мохлис, член сети Хаккани и офицер корпуса спецназа Бадри, является самой высокопоставленной фигурой, убитой с тех пор, как талибы захватили столицу.

«Когда он получил информацию о том, что больница Сардар Дауд Хан подверглась нападению, Маулви Хамдулла (Мохлис), командир кабульского корпуса, немедленно бросился на место», - сказал представитель талибов.

«Мы пытались остановить его, но он засмеялся. Позже мы узнали, что он погиб в сражении в больнице», - добавил он.

Источники в министерстве внутренних дел сообщают, что по меньшей мере 19 человек были убиты и еще 43 ранены, но официально подтвержденного числа погибших нет. Среди погибших есть по крайней мере один ребенок.

Миссия ООН в Афганистане осудила нападение и призвала привлечь к ответственности виновных.

Вчерашний теракт в Кабуле стал лишь последним из растущего списка нападений и убийств с тех пор, как Талибан завершил свою победу над предыдущим поддерживаемым Западом правительством в августе. Все эти теракты пока что серьезно опровергают заявления талибов о восстановлении безопасности в Афганистане после десятилетий войны, так что им придется приложить немало усилий, чтобы действительно восстановить мир.

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