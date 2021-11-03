Босния стоит на грани нового раскола - верховный представитель по БиГ Кристиан Шмидт

Главный представитель международного сообщества в Боснии предупредил, что стране грозит неминуемая опасность распада и существует «очень реальная» перспектива возобновления конфликта.

В отчете для ООН, на который ссылается издание The Guardian, Кристиан Шмидт, верховный представитель по Боснии и Герцеговине, сказал, что, если сербские сепаратисты осуществят свою угрозу воссоздать свою собственную армию, разделив национальные вооруженные силы БиГ на две части, необходимо будет снова отправить больше международных миротворцев, чтобы остановить сползание к новой войне.

Международные миротворческие функции в Боснии в настоящее время возложены на остаточные силы ЕС (Eufor) численностью 700 человек. НАТО сохраняет официальное присутствие со штаб-квартирой в Сараево. Годовой мандат обоих будет продлен на этой неделе в Совете безопасности ООН, но Россия пригрозила заблокировать резолюцию, если все ссылки на верховного представителя не будут удалены, что может подорвать авторитет Шмидта как наблюдателя за соблюдением Дейтонского мирного соглашения 1995 года. .

В своем первом отчете с момента вступления в должность в августе Шмидт, бывший министр в правительстве Германии, предупредил, что Босния столкнулась с «величайшей экзистенциальной угрозой послевоенного периода».

Лидер боснийских сербов Милорад Додик угрожает выйти из государственных институтов, включая национальную армию, созданную с международной помощью за последнюю четверть века, и воссоздать сербские силы. 14 октября Додик заявил, что заставит боснийскую армию уйти из Республики Сербской (сербская половина Боснии), окружив ее казармы, и что, если Запад попытается вмешаться военным путем, у него будут «друзья», которые обещали поддержать сербов. Вероятно под друзьями имеются в виду Сербия и Россия.

Полиция боснийских сербов в прошлом месяце провела «контртеррористические» учения на горе Яхорина, откуда сербские силы бомбили Сараево в ходе осады 1992-95 годов.

«Это равносильно отделению без объявления об этом», - написал Шмидт в отчете, представленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в пятницу. Он сказал, что действия Додика «ставят под угрозу не только мир и стабильность страны и региона, но - если международное сообщество не ответит на них - могут привести к отмене самого [Дейтонского мирного] соглашения».

Верховный представитель заявил, что возможны столкновения между национальными правоохранительными органами Боснии и полицией боснийских сербов.

«Если вооруженные силы БиГ разделятся на две или более армии, уровень международного военного присутствия потребует переоценки», - предупредил Шмидт.

«Отсутствие реакции на текущую ситуацию поставит под угрозу [Дейтонское соглашение], в то время как нестабильность в БиГ будет иметь более широкие региональные последствия», - сказал он. «Перспективы дальнейшего раскола и конфликта вполне реальны».

Предупреждения Шмидта были сделаны в то время, когда Совет безопасности ООН готовит свою ежегодную резолюцию о продлении миротворческого мандата ЕСФОР и штаб-квартиры НАТО с голосованием уже в среду. Москва грозится заблокировать резолюцию, если не будут удалены все ссылки на Шмидта.

Кремль выступил против назначения Шмидта Советом по выполнению Мирного соглашения, специальным многонациональным органом, созданным для выполнения Дейтонского мирного соглашения, и отказывается признать его авторитет.

«Я подозреваю, что на самом деле Россия хочет подорвать авторитет офиса верховного представителя, помешав ему провести брифинг для совета», - сказал дипломат, близкий к дискуссии.

Курт Бассуенер, соучредитель и старший сотрудник Совета по политике демократизации, базирующегося в Берлине аналитического центра, сказал: «Похоже, что американцы, британцы и французы фактически договорились убрать ссылки на верховного представителя, что было шаблонной, стандартной практикой во всех предыдущих резолюциях». Он добавил: «И хотя с юридической точки зрения это не наносит ущерба верховному представителю, с политической точки зрения это чертовски важно».

Даже если мандат ЕСФОР будет продлен, в ЕС не будет особого желания усилить небольшие силы, оставшиеся в Боснии. Некоторые государства-члены, в частности Венгрия, поддерживают Додика.

«Я думаю, он готов сделать ставку на возможность того, что, сколь бы невероятным это ни было, ему это сойдет с рук, по сути, быстро создав новые факты на местах и ​​рассчитывая на то, что путаница и промедление охватят как Сараево, так и международное сообщество, и в конечном итоге не будет значимых международных последствий», - сказал Ясмин Муянович, боснийский политолог.

Заместитель помощника госсекретаря США Габриэль Эскобар заявил Конгрессу на прошлой неделе, что США работают с ЕС, чтобы «обеспечить последствия любых незаконных или дестабилизирующих действий» в Боснии. Но неясно, поддержит ли администрация Байдена возвращение к миротворческой деятельности НАТО.

Алида Врачич, глава базирующегося в Боснии аналитического центра Populari, сказала, что постоянное и усугубляющееся ощущение кризиса позволяет лидерам страны скрывать свою неспособность управлять государством.

«Додик взбесился, но политики коллективно надеются выиграть очки в этом кризисе, и граждане, как и ожидалось, являются единственными проигравшими», - сказала Врачич.

«Это обсуждение им пригодится, поскольку оно уводит от всех других значимых дискуссий, таких как тот факт, что Сараево задыхается от смога, что [региональные правительства] присвоили деньги во время кризиса Covid-19, что число умерших в Сараево больше, чем во время войны, тот факт, что половина страны живет в бедности, что мы закончили ровно ноль реформ, и что ни один закон не обсуждался в парламенте уже в течение нескольких месяцев».