Что позволено Индии, то не позволено Турции - почему?

Три сенатора-республиканца США заявили на прошлой неделе, что они подали в конгрессе закон об освобождении Индии от санкций за покупку российской системы противоракетной обороны С-400, сославшись на важность сотрудничества с союзниками в противостоянии Китаю.

Законопроект сенаторов Теда Круза, Тодда Янга и Роджера Маршалла предусматривает 10-летнее освобождение стран-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности - Австралии, Японии и Индии - от санкций, введенных CAATSA, широкомасштабным законом 2017 года, предназначенным для наказания стран. которые вели дела, в частности, с российскими военными.

Еще до подачи законопроекта в конгрессе раздавались голоса, призывающие освободить Индию от санкций.

Кроме того, сенатор-республиканец Джон Корнин и сенатор-демократ Марк Уорнер в письме Байдену неделю назад призвали к отказу от санкций по соображениям национальной безопасности и более широкого сотрудничества.

В 2018 году Индия подписала с Россией сделку на 5,5 миллиарда долларов на поставку пяти ракетных систем класса С-400 для защиты от Пакистана и Китая, с которыми у Дели напряженные отношения.

Предлагаемая сделка вызвала трения с Соединенными Штатами, которые в 2017 году приняли закон, по котором любая страна, взаимодействующая с российским сектором обороны и разведки, может столкнуться с санкциями.

«Мы считаем, что отказ от санкций является императивом национальной безопасности», - говорится в письме сенаторов.

Индия внесла предоплату за системы С-400, и ожидается, что первый комплект ракетных батарей начнет развертывание в конце этого года.

Корнин и Уорнер, которые открыто лоббируют индийские интересы в Конгрессе США, заявили, что разделяют озабоченность администрации по поводу России, но предупредили о нанесении ущерба сотрудничеству с Индией в случае введения санкций.

«Мы считаем, что применение санкций CAATSA может пагубно сказаться на стратегическом партнерстве с Индией, но в то же время не достичь намеченной цели сдерживания продаж российского оружия», - написали они.

Постоянным читателям «Голоса Ислама» вряд ли стоит напомимать, что есть еще одна страна, союзница США, которая также купила российские системы С-400, но при этом попала под санкции при почти единодушном согласии всех политических сил в Америке. Это конечно же Турция.

Среди турецких аналитиков такое требование не последних политиков в США освободить Индию от санкций за покупку того же оружия, что купила Турция, вызывает недоумение. Юсуф Эрим, редактор TRT World, написал прямо:

«Если все, кроме Турции, освобождаются от CAATSA, а закон был быстро принят после того, как Турция подписала сделку о С-400, зачем устраивать такие шарады? Назовите это просто Законом о подрыве национальной безопасности Турции».

Эрим выразил надежду, что санкции против Индии все же не введут, как не должны их были вводить против Турции.

«Для сторонних стран нелепо диктовать, кто и у кого может покупать. Особенно смешно, когда речь идет о оружии оборонительного характера».

Разумеется, можно воззразить, и такие воззражения звучат, что Турция является членом НАТО, в отличие от Индии. Якобы членство в НАТО налагает на Турцию особые обязательства, которых не может быть у Индии.

Но НАТО это не единственная форма союзничества для США, а с учетом противостояния с Китаем сегодня уже и не главная. Конгрессмены хотят освободить Индию от санкций именно потому, что считают ее слишком ценным союзником, а не потому что она недостаточно союзник. Это не говоря уже о том, что устав НАТО никогда не запрещал Болгарии, Греции или Словакии покупать оружие у России.

В то же время, если сравнивать отношения Индия-Россия и Турция-Россия, то в глаза бросается противоположная динамика.

Индия в целом сокращает закупки военной техники у России, которая в течение многих лет была его основным источником, при этом экспорт российского оружия в Индию в период с 2016 по 2020 год упал на 53% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.

С другой стороны, оборонные сделки Индии с США увеличивались, и в 2020 финансовом году объем продаж составил 3,4 миллиарда долларов. По мнению сенаторов, это позитивные тенденции.

«Введение санкций в это время может подорвать углубляющееся сотрудничество с Индией по всем аспектам наших двусторонних отношений - от вакцин до оборонного сотрудничества, от энергетической стратегии до обмена технологиями».

Другими словами, Индию можно простить за покупку С-400, потому что она ЕЩЕ покупает российское оружие, но движется в сторону полного союза с США, и на фоне угроз со стороны Китая, а также американского разочарования в Пакистане (особенно после афганского фиаско) эта тенденция будет расти. А вот Турции простить нельзя, потому что она УЖЕ покупает российское оружие, и ее интересы в мире после окончания Холодной войны все чаще расходятся с интересами США. И скорее всего будут расходиться даже если в 2023 году вместо Эрдогана у власти окажется новый режим. Просто потому что все основные болевые точки в отношениях — спор с Грецией за Восточное Средиземноморье, поддержка американцами боевиков РПК в Сирии и так далее — никуда не денутся.

Так что Эрим прав, увы, даже если администрация Байдена все же проявит принципиальность в этом вопросе и попробует формально хоть как-то применить CAATSA к Индии. Турция стала страной, которую американцы не боятся уже потерять. Особенно, когда обретают такого мощно союзника как Индия.