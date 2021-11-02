В Израиле появился первый друзский город - он же очередной арабский

На встрече с Форумом лидеров друзских и черкесских местных властей 26 октября израильский министр внутренних дел Айелет Шакед удивила всех, заявив, что она меняет муниципальный статус местного совета Магара на муниципальный. Это превратило Магхар в первый - и на сегодняшний день единственный - город друзов во всем Израиле. В своем заявлении Шакед отметила, что это событие является еще одним доказательством «мужественных и прочных связей между друзами и еврейским народом». Об этом пишет в своем материала на Al-Monitor Афиф Абу Маш.

Мэр нового города Фарид Ганем написал в Facebook, что он не меньше всех удивлен решением министра, сказав: «Министр Айелет Шакед удивила меня. Планировалось, что она посетит Магар в следующем месяце, чтобы объявить его городом на официальной церемонии. Мы не намерены отказываться от этой церемонии, потому что это наше право отпраздновать и разделить радость с местным и национальным руководством».

Один из самых известных граждан Магара - председатель партии Раам и член правящей коалиции Мансур Аббас. Он также поздравил земляков с превращением Магара в город.

Другими известными жителями города являются Аззам Аззам, который провел восемь лет в египетской тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу Израиля, и который был освобожден только в 2004 году, и бывший член Кнессета Джабар Асакла, который представлял фракцию Хадаш Кнессет в Объединенном арабском списке.

Магар - арабский город, расположенный на севере страны, на границе Верхней и Нижней Галилеи. Его население составляет 24 000 человек, большинство из которых друзы (57%), а остальные почти поровну разделены между мусульманами (21,4%) и христианами (21,1%). Согласно текущим планам, в ближайшие несколько лет ожидается рост населения до 30 тысяч человек.

Как сообщается, решение об изменении статуса Магара было принято по нескольким причинам, включая размер и плотность населения города, а также тенденции занятости среди местного населения. Когда-то это был преимущественно сельскохозяйственный населенный пункт, но теперь большинство людей работают в торговле, промышленности и офисах.

Повышение до уровня муниципалитета должно облегчить продвижение вперед с различными планировочными, экономическими и межведомственными процессами. На практике это означает, что мэр и муниципалитет будут иметь больше полномочий в местных делах. Им не надо будет обращаться к МВД за получением разрешения на преедачу прав на землю, они смогут объявлять тендеры на будущие проекты, назначать своего прокурора и так далее.

Тем не менее, есть деталь, которую отметили многие наблюдатели. В заявлении министра особо выделилось то, как она подчеркнула, что это «город друзов», а не «город арабов». Она прямо сказала об этом: «Я счастлива и рада объявить о первом городе друзов в Израиле». Намерена ли она провела различие между арабами и друзами, чтобы не выглядеть создателем арабского города во время ее пребывания в должности? Ведь друзы это арабы, они говорят на арабском языке и чувствую себя арабами, друзские лидеры в прошлом были активными участниками панарабского движения, и даже, как ни странно, панисламского. Но, в отличие от Сирии или Ливана, Израиль выделяет именно религиозное различие на нескольких официальных уровнях.

Какими бы ни были ее намерения на встрече 26 октября, Шакед демонстрировала в прошлом, что она не хочет политически ассоциироваться с продвижением арабских городов. Например, 27 октября она написала твит в ответ лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху. Нетаньяху написал в Твиттере, что Шакед списала 45 миллионов израильских шекелей (14,3 миллиона долларов) долга городу Тайбе, а затем добавил: «Мансур Аббас считает деньги на лестнице». Очевидно, Нетаньяху стремился навредить Шакеду по сравнению с правым лагерем. Шакед ответил, что это была экономическая программа помощи городу Тайбе, подписанная в 2014 году, когда Нетаньяху был премьер-министром. Этим она отказалась от помощи Тайбе.

В общем, настойчивое требование Шакед называть Магар городом друзов вызвало неоднозначную реакцию среди арабского населения. С одной стороны, они были довольны развитием, но с другой стороны, для многих из них трудно принять это разделение арабского общества по религиозной принадлежности. Так, например, прокурор Амджад Шуфани из соседней деревни Эйлабун написал в Твиттере: «Я никогда не пойму важности подчеркивания племенных и общинных разделений среди нееврейского населения, но для Шакед это было достаточно важно, чтобы она позабыла других. Половина населения Магара - мусульмане и христиане».

Бывший член кнессета Джабар Асакла, член общины друзов, родившийся и выросший в Магаре, говорит о «повышении» Магара: «Это положительный шаг. Надеюсь, это будет сопровождаться инвестициями в развитие города, а не ограничиваться заявлениями в СМИ и пустословием. Мы должны стремиться к тому, чтобы было меньше действий и больше разговоров. Важно помнить, что просьба о признании Магара городом была подана в 2015 году. Поэтому вполне уместно, что его повысили до уровня города».

В ответ на то, что Шакед назвала его городом друзов, он сказал: «Это смешанный город с населением из друзов, мусульман и христиан. Это город, как и любой другой арабский город, такой как Сахнин, Арраба и другие. Таким образом, мы отвергаем утверждение Шакед о том, что это друзский, а не арабский город, но все это является частью израильской политики «разделяй и властвуй» в отношениях с арабским населением».

Малик Бадер, бывший глава Форума лидеров друзских и черкесских местных властей, сказал: «Я приветствую объявление Магара городом, даже если это заявление следовало сделать иначе - более респектабельным образом. В то же время сама декларация без каких-либо планов развития города в будущем до статуса города и соответствующего выделения бюджета бессмысленна. У меня есть серьезные сомнения по поводу акцента на «первом друзском городе», потому что почти 50% населения не друзы, и потому что у нас никогда не было конкуренции за то, чтобы быть «первым друзским городом».