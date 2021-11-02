Индия: кашмирских студентов преследуют за празднование победы Пакистана в крикете

Полиция в оккупированном Индией Кашмире возбудила уголовные дела в соответствии со строгим антитеррористическим законом против студентов двух медицинских колледжей за празднование победы Пакистана над Индией на чемпионате мира по крикету.

Пакистан разгромил своего главного соперника Индию, одержав победу в матче, который прошел неделю назад в Объединенных Арабских Эмиратах. Поражение Индии спровоцировало нападения на кашмирских студентов в западном штате Пенджаб, а мусульманский член индийской команды подвергся оскорблениям в Интернете.

Антииндийские настроения глубоко укоренены в Кашмире, гималайской территории, на которую претендуют как Индия, так и Пакистан.

В 1990-х годах в индийской части Кашмира вспыхнуло народное восстание против индийского правления, когда повстанцы потребовали либо слияния с Пакистаном либо создания независимого государства.

Не удивительно, что матч по крикету между Индией и Пакистаном вызвал бурную реакцию, особенно в регионе жители которого публично заявляют о своей поддержке пакистанской команды в качестве политического жеста.

Среди аплодирующих победе Пакистана были студенты лучших медицинских колледжей региона: Государственного медицинского колледжа и Института медицинских наук Шери-Кашмира, расположенных в главном городе Сринагар. Видео их празднования за пределами общежитий стало вирусным в социальных сетях.

Высокопоставленный полицейский сообщил прессе, что в соответствии с Законом о предотвращении незаконной деятельности (UAPA) было возбуждено два дела против неизвестного числа студентов за нанесение «оскорбления национальным настроениям во время матча по крикету».

Ни один студент не был назван по имени в Первом информационном отчете, поданном полицией, и до сих пор не было произведено никаких арестов.

Но этот шаг вызвал возмущение в регионе, поскольку он произошел на следующий день после того, как более десятка кашмирских студентов подверглись нападению толпы как минимум в двух колледжах в Пенджабе за празднование победы Пакистана над Индией.

Студенты утверждали, что смотрели матч в своих комнатах, когда на них напали люди с палками. Некоторые студенты были серьезно ранены.

Дела UAPA против студентов-медиков были поданы после шквала онлайн-троллинга, когда некоторые пользователи социальных сетей заявили, что студентов следует «отправить в Пакистан», и лишить их работы в будущем.

Надо сказать, что это первый раз, когда мусульман преследуют за то, что они «неправильно» болеют. Во время турнира Кубка Азии 2014 года около 60 кашмирских студентов были отстранены от колледжа в северном штате Уттар-Прадеш после того, как праздновали победу Пакистана над Индией. Позже обвинения были сняты.

Равиндер Райна, президент правящей партии Бхаратия Джанта в управляемом Индией Кашмире, сказал, что все, кто поддерживал «враждебную страну» Пакистан, скоро окажутся в тюрьме.

«Те люди, которые праздновали победу пакистанцев в Кашмире или другом месте, зарегистрированы. Эти люди будут идентифицированы, и вскоре они окажутся за решеткой», - сказал журналистам Райна, проживающий в южном городе Джамму.

Мехбуба Муфти, бывший главный министр Кашмира, находящегося под управлением Индии, раскритиковала нападения на кашмирцев после их реакции на победу Пакистана.

«Почему такой гнев на кашмирцев за празднование победы Пакистана?» - спросила она в Твиттере.

«Никто не забыл, сколько людей праздновали с раздачей сладостей, когда [регион] был расчленен и лишен особого статуса», - написала она, имея в виду события 2019 года.

Между тем кашмирские правозащитники говорят, что крикнуть «Пакистан зиндабад» (Да здравствует Пакистан) после победы в крикете не является юридически незаконным.

«Суд в конечном итоге откажется от дела против этих студентов, но в соответствии с UAPA практически невозможно получить залог».

«Очень незрело, бесчувственно и сурово навязывать студентам строгий закон о борьбе с терроризмом из-за простого празднования...».