Байден призвал вернуть гражданское правление в Судан, а Израиль поддерживает переворот

Президент США Джо Байден в четверг потребовал от вооруженных сил Судана немедленно восстановить в стране гражданское правление, присоединившись к призыву Европы и ООН положить конец насилию против мирных демонстрантов и освободить задержанных.

«Наше послание военным властям Судана является исчерпывающим и четким: суданскому народу необходимо разрешить мирный протест и необходимо восстановить гражданское переходное правительство», - говорится в заявлении Байдена.

Американский президент охарактеризовал события последних дней как "серьезную неудачу" для Судана, имея в виду военный переворот, который погрузил бедную африканскую страну в хаос.

Несколько демонстрантов были убиты в дни уличного насилия в столице Хартуме, а резкий крах перехода Судана к демократии вызвал международный резонанс.

«Я настоятельно призываю военное руководство Судана немедленно освободить всех задержанных и восстановить институты, связанные с переходным правительством», - сказал Байден.

Генерал Абдуль-Фаттах аль-Бурхан - фактический лидер Судана после свержения в 2019 году диктатора Омара аль-Башира после масштабных протестов молодежи - в понедельник распустил хрупкое правительство страны.

Вашингтон присоединился к мировым державам, Совету Безопасности ООН, Африканскому союзу и Лиге арабских государств в «международном хоре» (по словам Байдена) осуждения военного переворота.

Соединенные Штаты «продолжат поддерживать народ Судана и его ненасильственную борьбу за продвижение целей суданской революции», - сказал Байден.

«Свобода, равенство, правление в условиях верховенства закона и уважение прав человека должны быть основой будущей безопасности и процветания в Судане, как и во всем мире», - добавил он.

Интересно, что Израиль напротив, поддержал переворот в Судане. В Израиле считают, что у Абдуль-Фаттаха Бурхана, который возглавил переворот в понедельник, больше шансов, чем у премьер-министра Абдуллы Хамдока, нормализовать отношения с Израилем.

Анонимный израильский чиновник также косвенно раскритиковал заявление Джеффри Фелтмана, специального посланника США на Африканском Роге, который назвал военный переворот «совершенно неприемлемым» и указал, что в результате США прекратят помощь Судану.

«Страна [Судан] недемократична, так как в течение 30 лет ею правил авторитарный режим Омара аль-Башира. Хотя мы понимаем, почему США хотели бы видеть демократизацию Судана между двумя суданскими лидерами, именно аль-Бурхан более склонен к укреплению связей с США и Израилем».