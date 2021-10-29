Турецкая дипломатия сумела предотвратить крупнейший кризис в отношениях с Западом за 20 лет

Дипломатические усилия турецких и американских официальных лиц предотвратили угрозу высылки 10 западных посланников на фоне спора о заключенном в тюрьму турецком бизнесмене Османе Кавале, сообщает Middle East Eye.

Согласно источникам издания, помощники президента Турции договорились с американскими дипломатами о выходе из кризиса после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил, что объявит 10 послов, в том числе посланников из США, Канады, Германии и Франции, персонами нон грата.

В нескольких выступлениях за последние дни Эрдоган не скрывал своего гнева против дипломатов, которые на прошлой неделе выпустили короткое заявление с просьбой к Анкаре выполнить решение Европейского суда по правам человека и освободить Кавалу, обвиняемого в попытке свергнуть турецкое правительство.

Люди, знакомые с этим вопросом, сообщили MEE, что Эрдоган фактически приказал выслать дипломатов на прошлой неделе, но министерство иностранных дел отложило выполнение приказа в надежде, что президента удастся убедить в обратном.

В субботу Эрдоган окончательно повторил, что он хочет, чтобы все 10 посланников были изгнаны. Чтобы предотвратить кризис, высокопоставленный турецкий чиновник обратился к американцам, чтобы дать им шанс на опровержение.

Согласно источникам, стороны достигли договоренности о снижении напряженности и пришли к соглашению: США и другие подписавшие его страны выступят с заявлением, в котором подтвердят невмешательство во внутренние дела принимающей страны.

Позже в понедельник посольство США в Турции и другие страны опубликовали заявление в Твиттере: «Соединенные Штаты отмечают, что они соблюдают статью 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Канада, Нидерланды и Новая Зеландия отправили аналогичное сообщение, в то время как Франция, Германия, Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия ретвитнули сообщение США.

Заявления были сделаны почти одновременно в Твиттере, когда Эрдоган пришел на заседание кабинета министров, чтобы обсудить изгнание 10 послов - шаг, который открывал самый глубокий дипломатический разрыв между Турцией и Западом за 19 лет его правления.

Государственное информационное агентство Anadolu со ссылкой на источники в офисе президента сообщило, что Эрдоган «приветствовал» эти заявления. Anadolu и государственная телекомпания TRT назвали их "шагом назад" со стороны посольств.

В ответ турецкая лира выросла после рекордного минимума в 9,85 за доллар США и составила 9,58, когда рынки закрылись. В этом году она потерял почти четверть своей стоимости.

Выступая после заседания кабинета министров, Эрдоган сказал, что его правительство не намерено создавать дипломатический кризис с иностранными государствами.

«[Они] отвернулись от ошибки с опубликованием сегодня заявлений посольств», - сказал он. «Мы считаем, что с этого момента эти послы будут более осторожными».

Высокопоставленный турецкий чиновник сказал MEE, что кризис закончился, но следующие несколько дней могут оказаться сложными из-за потенциально более гневных заявлений турецких официальных лиц. «Но мы уже закончили», - сказал чиновник.

С 2017 года Осман Кавала содержится в заключении, его подозревают в причастности к антиправительственным протестам в 2013 году и неудавшемуся военному перевороту в 2016 году.

Несмотря на то, что в феврале 2021 года он был оправдан за финансирование протестов 2013 года, ему сразу же было предъявлено обвинение в «попытке свергнуть конституционный порядок» после того, как Эрдоган раскритиковал решение суда.