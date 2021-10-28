Пакистан: в столкновениях с Техрик-и-Лаббайк погибли четверо полицейских

Четыре пакистанских полицейских были убиты и сотни ранены, когда вооруженные активисты из запрещенной группы столкнулись с силовиками во время демонстрации против богохульства недалеко от восточного города Лахор.



Столкновения вспыхнули в среду на митинге запрещенной ультраконсервативной партии Техрик-и-Лаббайк Пакистан (ТЛП) на шоссе в Шейхупуре, недалеко от Лахора, когда группа готовилась маршем к столице Исламабаду. Об этом сообщила полиция Пенджаба.



ТЛП протестует против задержания своего лидера Саада Ризви, арестованного в апреле, когда группа была объявлена ​​вне закона властями, и требует высылки посла Франции за публикацию в французском сатирическом журнале серии карикатур на пророка Мухаммада.



Рао Сардар Али Хан, генеральный инспектор полиции Пенджаба, сказал, что четыре офицера были убиты и по меньшей мере 263 ранены.



Ранее Саджид Сайфи, представитель Ризви, заявил, что двое сторонников ТЛП погибли, когда полиция открыла огонь по митингу в Садхуке. Полиция заявила, что им не известно о гибели демонстрантов.



Однако полиция сообщила, что более 200 сторонников партии ТЛП были задержаны в ходе репрессий, направленных на сдерживание распространения насилия на другие части провинции.



Полиция также сообщила, что активисты ТЛП, вооруженные пистолетами и автоматическим оружием, в том числе автоматами АК-47, открыли огонь по силовикам.



После нескольких дней напряженности, в том числе столкновений на прошлой неделе, в которых были убиты трое полицейских, министерство внутренних дел в среду приказало направить спецназовцев, в соответствии с законами о борьбе с терроризмом.



«Они пробудут там 60 дней. Я дал им право, чтобы они могли отправиться в Пенджаб, куда захотят», - сказал журналистам министр внутренних дел шейх Рашид Ахмад.



«Я все еще предупреждаю ТЛП, чтобы она отступила».



Министр информации Пакистана Фавад Чодри заявил, что правительство применит силу, чтобы заблокировать въезд активистов ТЛП в столицу страны, Исламабад.



«До сих пор мы проявляли сдержанность, но мы больше не можем терпеть вызов государственной власти», - сказал он репортерам.



«Правительство больше не будет рассматривать ТЛП как политическую единицу. Вместо этого мы будем относиться к ней как к группе боевиков. Она уже объявлена ​​запрещенной организацией», - сказал Чодри.

В районах вдоль Большой магистрали городская администрация уже разместила грузовые контейнеры, чтобы заблокировать маршруты въезда и выезда.



Ранее на этой неделе правительство объявило о прорыве в переговорах с ТЛП, но в среду марш возобновился.



«Мы старались изо всех сил ради успеха переговоров, но правительство не серьезно относится к выполнению своих обязательств», - сказал представитель ТЛП.



«Изгнание французского посла - наше главное требование».



