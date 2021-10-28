Саудовцы отчитались об убийстве более сотни хуситов в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила в среду, что она убила 105 повстанцев-хуситов в результате воздушных ударов по стратегическому йеменскому городу Мариб, в то время как сами повстанцы заявили, что почти окружили город.

Таким образом, количество хуситов, убитых в районе Мариба в результате авиаударов с 11 октября, о которых сообщила коалиция, выросло до 2000 человек.

Поддерживаемые Ираном повстанцы редко комментируют потери, и AFP не смог независимо проверить сообщения.

«Тринадцать военных машин были уничтожены и 105 повстанцев были убиты в результате ударов за последние 24 часа», сообщает коалиция.

Последний удар был нанесен в Эль-Джавбе, примерно в 50 км к югу от Мариба, и в Аль-Кассаре, в 30 км к северо-западу.

Мариб, столица богатой нефтью провинции с одноименным названием, является последним оплотом международно признанного правительства на севере Йемена.

Сообщается, что хуситы заявили, что усиливают контроль над городом Мариб.

«Наши силы вышли на окраины города Мариб, который почти окружен», - сказал Мохаммед Насер Аль-Атефи, который является министром обороны в правительстве хуситов в Сане.

Он добавил, что это «только вопрос времени», когда они его захватят.

В феврале хуситы начали крупный рывок к захвату Мариба и возобновили наступление с сентября после затишья.

Гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда хуситы получили контроль над Саной, в 120 км к западу от Мариба, что побудило силы под руководством Саудовской Аравии вмешаться, чтобы поддержать правительство Хади в следующем году.

Десятки тысяч людей погибли и миллионы были перемещены в результате худшего гуманитарного кризиса в мире.

Совет Безопасности ООН на прошлой неделе в целях «деэскалации» в Йемене единогласно принял заявление, направленное на противодействие «растущему риску масштабного голода» в стране.