Без сюрпризов: Шавкат Мирзиёев объявлен «новым» президентом Узбекистана

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с результатом 80,1% голосов выборы глава государства — второй раз в своей карьере. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на объявившего итоги выборов главу Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддина Низамходжаева.

Отсчет второго срока начнется после принесения Мирзиёевым присяги на совместном заседании палат Олий Мажлиса (парламента Узбекистана), что должно произойти не позднее двух месяцев со дня объявления ЦИК результатов выборов президента.

Голоса среди других кандидатов в президенты распределились следующим образом:

- Максуда Ворисова от Народно-демократической партии (НДПУ) набрала 6,6% голосов;

- Алишер Кадыров от Демократической партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») — 5,5% голосов;

- Нарзулла Обломуродов от Экологической партии — 4,1% голосов.

- Бахром Абдухалимов от Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») — 3,4 голосов.

Напомним, что никакая реальная оппозиция к выборам допущена не была, а в результатах почти никто не сомневался. Российский президент Владимир Путин даже не стал дожидаться официального объявления от ЦИК и заранее поздравил Мирзиёева. Точно также поступил белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Между тем миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) сообщает, что голосование было мирным и характеризовалось высокой явкой избирателей. Также она отметила, что выборы прошли в слишком жесткой политической обстановке, и при этом не были приняты во внимание важные гарантии проведения выборов. К выводам миссии присоединились и США.

Правом голоса обладают свыше 21 млн узбекистанцев, в том числе – живущие за рубежом. В выборах участвовали свыше 16 млн человек, что составляет 80,8% от общего числа избирателей.