Сирийские демократические силы (СДС) — зонтичная группировка сирийских сторонников Рабочей партии Курдистана - начали кампанию принудительного призыва молодых людей в районах, находящихся под их контролем, в преддверии возможных новых военных действий Турции против них на севере Сирии.

Как сообщается, Управление самообороны СДС выпустило циркуляр, в котором говорится, что обязательный призыв в их армию затронет мужчин в возрасте 18 лет. Они должны будут присоединиться к СДС.

Поддерживаемые США боевики, контролирующие большую часть северо-востока Сирии, также разместили блокпосты в сирийских городах, где многие молодые люди были арестованы и отправлены в тренировочные лагеря в сельской местности Хасаки, сообщает издание Arabi21 со ссылкой на местные источники.

«Ополчение СДС начало около недели назад с кампании массовых арестов в Хасаке и Камышлы [молодых людей], которые могут носить оружие», - сказал Arabi21 Абдуль-Азиз Таммо, глава Независимой сирийской курдской сети.

По словам Таммо, целью СДС, по слухам, является защита Тель-Рифата и других контролируемых ими территорий от турецких угроз начать военную операцию против них в ответ на теракты СДС против турецкой армии на севере Сирии.

СДС в последнее время мобилизуют своих сторонников, чтобы те выходили на демонстрации в Тель Рифата. Как обычно, от угрозы турецкого нападения боевики РПК ищут спасения асадитского режима. Они пытаются «искать защиты у сирийского режима, подняв флаги режима и фотографии... президента Башара Асада ... на демонстрации», - говорит Таммо.

По сообщениям местных источников, СДС также разместили контрольно-пропускные пункты в сирийских городах, где они проверяют документы жителей и арестовывают большинство молодых людей, чтобы затем отправить их в тренировочные лагеря, сообщили Arabi21 местные источники.

«СДС повторяют те же шаги, что и до потери города Африн в 2018 году, когда СДС утверждали, что передали [город] сирийскому режиму с целью защиты от продвижений турецких войск», Аль -Хатиб объяснил.

Недавнее расследование, проведенное Аль-Араби аль-Джадид, показало, что группы, связанные с СДС, также вымогают деньги у семей в районах, которые они контролируют.

В репортаже утверждается, что члены семьи были арестованы по сфабрикованным обвинениям или содержатся под стражей без предъявления обвинения группой, покуда за их освобождение не заплатят деньги.

В общем, все происходит именно так как и должно быть под под управлением левой «антиавторитарной» и «демократической» группировки. Иного мы и не ожидали.