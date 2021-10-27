Судан: свергнутый премьер-министр уже дома, мир осуждает "эпидемию переворотов"

Абдулла Хамдок, свергнутый премьер-министр Судана, получил разрешение вернуться к себе домой, согласно его сообщению его офиса, через день после того, как вооруженные силы страны задержали его, захватив власть в результате переворота.

Освобождение Хамдока и его жены во вторник последовало за международным осуждением переворота, организованного «суданским Сиси» Абдуль-Фаттахом аль-Бурханом. США заявили, что приостановят оказание помощи, и Европейский союз пригрозил сделать то же самое.

Антонио Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, также потребовал немедленного освобождения Хамдока, а кроме того призвал мировые державы объединиться, чтобы противостоять тому, что он назвал «эпидемией государственных переворотов».

В заявлении офиса Хамдока говорится, что свергнутый премьер-министр и его жена находятся под «усиленной охраной» в своем доме в столице Судана Хартуме, а другие гражданские должностные лица, арестованные в день переворота, остаются под стражей, их местонахождение неизвестно.

Переворот произошел после нескольких недель нарастания напряженности между военными и гражданскими лидерами по поводу курса и темпов перехода Судана к демократии. Аль-Бурхан должен был передать руководство переходным советом, который управляет страной, гражданскому лицу в следующем месяце - шаг, который должен был уменьшить власть военных.

Но переворот угрожает сорвать переходный процесс в Судане, прогресс которого отмеряется урывками после свержения давнего лидера Омара аль-Башира в ходе народного восстания два года назад.

Во вторник выступающие за демократию демонстранты вернулись на улицы, заблокировав дороги в столице самодельными баррикадами и сжигая покрышки. Днем ранее войска открыли огонь по толпе, в результате чего, по словам врачей, погибли четыре демонстранта.

Ранее в тот же день аль-Бурхан появился во второй раз после переворота, заявив, что военные были вынуждены вмешаться, чтобы избежать гражданской войны.

Генерал сказал, что Хамдок содержался в целях его безопасности в его собственном доме и будет освобожден.

Но относительно многих других высокопоставленных правительственных чиновников, задержанных в понедельник аль-Бурхан заявил, что их ждет суд, так как некоторые пытались спровоцировать восстание в вооруженных силах. Он добавил, что другие, которых сочтут «невиновными», будут освобождены.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Совет Безопасности провел закрытые консультации по Судану, но не принял никаких решений. И это несмотря на призыв Гутерриша к организации действовать сообща, чтобы предотвратить «эпидемию государственных переворотов». Напомним, что военному перевороту в Судане предшествовали перевороты в Мьянме, Мали и Гвинее, а также попытки переворотов в нескольких других странах.

Гутерриш сказал, что сильные геополитические разногласия между членами Совета Безопасности и экономическое и социальное воздействие пандемии COVID-19 создали «среду, в которой некоторые военные лидеры чувствуют себя полностью безнаказанными, они могут делать все, что захотят, потому что с ними ничего не случится».

Совет ранее выступал с заявлениями, в которых выражал обеспокоенность ситуацией в Мьянме и осуждал военный переворот в Мали. По словам дипломатов, пока обсуждается возможное заявление по Судану.

Перед встречей заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что совет «должен призвать остановить насилие со всех сторон». Он также сказал, что «я не думаю, что наша задача навешивать ярлык «переворот» или «не переворот».

Между тем Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал с Хамдоком после его освобождения из-под стражи.

Он также призвал суданских военных освободить всех гражданских лидеров, содержащихся под стражей, и подчеркнул, что США поддерживают переход к демократии в Судане под руководством гражданских лиц.

Госдепартамент сообщил, что во вторник Блинкен также разговаривал со своим коллегой из Саудовской Аравии, ключевого игрока в Судане.

Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархад Аль Сауд «осудили военный переворот 25 октября в Судане и его последствия для стабильности Судана и региона», - говорится в заявлении.

Между тем в самом Судане различные оппозиционные гражданские группы призывают к демонстрациям протеста. Тем временем Аль-Бурхан обещает постепенно восстановить Интернет и услуги связи, которые были прерваны во время переворота. Также сегодня должен вновь открыться международный аэропорт в Хартуме.