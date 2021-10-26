В Египте отменяют многолетний режим ЧП

Президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси объявил об отмене многолетнего общенационального режима чрезвычайного положения.

Эта мера действовала после взрывов в апреле 2017 года двух коптских церквей, совершенных египетским филиалом группировки ИГИЛ*, в результате чего более 40 человек погибли и десятки получили ранения. Христиане-копты составляют около 10 процентов населения Египта, насчитывающего около 100 миллионов человек.

«Благодаря своему великому народу и его преданным людям Египет стал оазисом безопасности и стабильности в регионе», - сказал Ас-Сиси в понедельник вечером.

«Именно поэтому я решил отменить продление чрезвычайного положения по всей стране», - добавил он.

Известный египетский активист Хоссам Бахгат приветствовал это решение, заявив, что оно прекратит использование чрезвычайных государственных судов безопасности, хотя оно не повлияет на некоторые громкие дела, уже переданные в такие суды.

Чрезвычайное положение в Египте позволяло властям производить аресты и обыскивать дома людей без ордера. Были урезаны конституционные права, такие как свобода слова и собраний.

Правозащитные организации говорят, что режим ЧП в сочетании с фактическим запретом правительства на протесты с 2013 года помогали властям подавлять любое инакомыслие.

Ас-Сиси, который в 2013 году возглавил свержение демократически избранного президента Мохаммеда Морси, является президентом с 2014 года. Он заявляет, что безопасность имеет первостепенное значение, и отрицает наличие политических заключенных в Египте.

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