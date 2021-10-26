Суданский переворот: протесты на улицах и осуждение международного сообщества

На улицах столицы Судана Хартума второй день подряд проходят протесты против военного переворота — второго за последние два года - несмотря на резкую реакцию силовиков в предыдущий день.

Генерал армии Абдель-Фаттах аль-Бурхан объявил в понедельник чрезвычайное положение по всей стране, одновременно распустив временные власти страны. Несколькими часами ранее десятки тысяч протестующих за демократию начали выходить на улицы после того, как распространились новости о том, что солдаты арестовали нескольких правительственных чиновников. Среди них был премьер-министр Абдалла Хамдок, которого перевели в неизвестное место.

Объявляя чрезвычайное положение, Аль-Бурхан заявил, что армия предприняла действия, которые она предприняла, чтобы «исправить курс революции». Ожидается, что во вторник он проведет пресс-конференцию.

«Гражданское правление - это выбор народа», - скандировали демонстранты, которые размахивали флагами и использовали шины для создания горящих баррикад.

В министерстве информации заявили, что солдаты «стреляли боевыми пулями по протестующим ... возле штаба армии».

Источники в министерстве здравоохранения сообщают, что в понедельник погибли семь человек. Еще 140 человек былим ранены. Военные также отключили доступ к Интернету и закрыли некоторые дороги, мосты и аэропорт в Хартуме.

Агентство Reuters сообщило, что жизнь в столице Хартуме в основном как будто остановилась, магазины и службы закрыты, а некоторые дороги все еще заблокированы армией после в основном тихой ночи.

Переворот вызвал широкое международное осуждение и требования освободить всех задержанных. Ожидается, что Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию за закрытыми дверями во вторник.

Тройка стран, ранее участвовавших в посредничестве в суданских конфликтах - США, Великобритания и Норвегия - заявила, что «действия военных представляют собой предательство революции, переходного периода и законные просьбы суданского народа о мире, справедливости и экономическом развитии». разработка".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал задержание гражданских лидеров "незаконным" и осудил "продолжающийся военный переворот".

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предупредила, что Судан рискует вернуться к угнетению.

«Будет катастрофой, если Судан пойдет вспять после того, как окончательно положит конец десятилетиям репрессивной диктатуры», - сказала она.

Европейский союз, Африканский союз и Лига арабских государств также выразили обеспокоенность.

Соединенные Штаты заявили, что приостанавливают оказание помощи в размере 700 миллионов долларов. В то же время США скорее всего не будут вводить санкции против Судана или блокировать доступ Хартума к МВФ и другим международным источникам помощи и кредита. Кроме того, эксперты отмечают, что региональные державы, включая Египет, ОАЭ и Саудовскую Аравию - и Израиль - могут лоббировать, чтобы смягчить реакцию США и ЕС и помочь суданским вооруженным силам выдержать давление. В конце концов это уже проходили в Египте.