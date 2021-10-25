В Узбекистане прошли президентские выборы

В Узбекистане в воскресенье граждане избирали президента. На этот пост претендуют пять кандидатов, впрочем почти никто не сомневается в победе действующего главы государства Шавката Мирзиёева.

Правом выдвигать кандидатов в президенты Узбекистана обладают лишь политические партии, которых в настоящее время пять. Старейшая из них - Народно-демократическая партия Узбекистана - выдвинула в президенты заместителя председателя своего политсовета Максуду Ворисову, ставшую таким образом второй женщиной - кандидатом в президенты. От Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") баллотировался ее руководитель Бахром Абдухалимов. Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также выдвинула своего главу Алишера Кодирова. Четвертый кандидат - лидер Экологической партии Нарзулло Обломурадов. Ну а самая многочисленная и влиятельная в республике Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула своим кандидатом действующего президента Шавката Мирзиёева.

Никакая реальная оппозиция к выборам допущена не была, так что сюрпризов никто не ожидает. Но безальтернативность Мирзиёева мало смущает западных наблюдателей. Он считает относительно мягким автократом, его хвалят за успешные реформы (в основном экономические), и его роль сейчас — на фоне тревожных событий в соседнем Афганистане — особенно важна.

По предварительным данным, явка на выборах президента Узбекистана составила 80,8% — это 16 036 914 человек, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев. Выборы были признаны состоявшимися уже через три часа после открытия в стране избирательных участков, когда явка на 11.00 по местному времени превысила 33%.

Всего в стране было создано 14 избирательных округов – по числу регионов, общее количество избирательных участков составляет 10 760. В 207 участках – по одному в каждом районе Узбекистана – установлены камеры видеонаблюдения.

Правом голоса обладают свыше 21 млн узбекистанцев, в том числе – живущие за рубежом. Для них в разных странах мира было открыто, в общей сложности, 54 избирательных участка.

Экзитполы в Узбекистане не проводятся; предварительные официальные результаты ЦИК должен опубликовать в понедельник утром, а окончательные — в течение недели.