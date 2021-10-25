В Турции раскрыта израильская шпионская сеть

Турецкие власти ранее в этом месяце арестовали 15 человек, обвиняемых в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад», сообщили турецкие СМИ в четверг.

Турецкая газета Sabah сообщила, что около 200 офицеров разведки наблюдали за предполагаемой израильской разведывательной сетью, которая, по утверждениям властей, нацелена как на критиков Израиля, так и на иностранных студентов, проживающих в Турции.

По данным газеты, сеть состояла из пяти ячеек по три человека в каждой, которые действовали в разных частях страны. По сообщениям, Национальная разведывательная организация Турции (MIT) отслеживала их более года и 7 октября задержала группу из 15 человек в ходе секретной операции, проводившейся в четырех турецких провинциях.

В сообщении говорится, что шпионы собирали информацию о студентах турецких университетов, в том числе о палестинцах, и «особенно о тех, кто, по их мнению, может работать в оборонной промышленности в будущем».

Согласно отчету, сеть получила финансирование через такие сервисы, как Western Union и в некоторых случаях через Биткойн. Сообщается, что для перемещения денежных средств использовалась курьерская система, а транзитными пунктами служили ювелирные магазины и рынки.

Турецкий телеканал TRT сообщил, что подозреваемые были переведены в стамбульскую тюрьму Малтепе.

Турецкое правительство еще не прокомментировало публично сообщение об аресте шпионов.

Отношения между Израилем и Турцией натянуты, отчасти из-за поддержки Анкарой палестинской группировки ХАМАС. Но в ходе редкого телефонного звонка в июле этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Израиля Исаак Герцог, как сообщается, обсудили необходимость улучшения отношений между своими странами. Также были сообщения о том, что глава турецкой разведки вел секретные переговоры с израильскими официальными лицами, пытаясь нормализовать отношения.

Отдельно в четверг шесть подозреваемых - четверо россиян, один украинец и один гражданин Узбекистана - были заключены в тюрьму до суда по обвинению в шпионаже. Государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что группа была задержана в средиземноморской провинции Анталья в начале этого месяца за планирование «вооруженных действий и шпионаж» за чеченскими диссидентами в Турции. В Стамбуле проживает несколько тысяч чеченцев.

На прошлой неделе Anadolu сообщила, что MIT и полиция раскрыли иранскую шпионскую сеть в восточном городе Ван, примерно в 100 километрах от иранской границы. В сообщении говорится, что предполагаемые шпионы планировали похитить бывшего иранского солдата, проживавшего в Ване.