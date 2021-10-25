В Судане происходит военный переворот

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок и по меньшей мере четыре других министра гражданского правительства страны были арестованы в своих домах на фоне сообщений о военном перевороте.

Ссылаясь на конфиденциальные источники, принадлежащая Саудовской Аравии телекомпания Аль-Хадас сообщила, что вооруженные силы осадили дом Хамдока рано утром в понедельник, а затем поместили его под домашний арест.

В заявлении министерства информации в Facebook говорится, что задержания проводились «объединенными вооруженными силами», а арестованные содержатся в «неустановленном месте».

Хамдок призвал суданский народ выйти на улицы, чтобы мирно защитить свою революцию. Министерство информации сообщило, что премьер-министр Судана сделал это заявление из того места, где он содержится.

Армия пока что не комментирует события. Суданские сторонники демократии присоединились к Хамдоку, призывая людей выйти на улицы.

Коммунистическая партия Судана также призвала к «политической забастовке и гражданскому неповиновению, пока этот переворот не будет побежден».

Фатхи аль-Фадль, официальный представитель партии, без колебаний назвал происходящие события «военным переворотом», заявив в звуковом сообщении из Хартума, что дом Хамдока был окружен танками и что он ожидает «жестокого нападения» и аресты.

Армия и военизированные формирования были размещены по всему городу, ограничивая передвижение гражданских лиц, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетеля.

Джеффри Фелтман, специальный посланник США на Африканском Роге, сказал, что Соединенные Штаты глубоко встревожены сообщениями о военном перевороте.

В официальном Twitter-аккаунте Бюро по делам Африки Госдепартамента Фелтман предупредил, что военный переворот будет противоречить декларации конституции Судана и поставит под угрозу помощь США стране.

На видеозаписи и изображениях, сделанных очевидцами в Хартуме, видно, как горят покрышки, поднимается дым и разгорается огонь. Люди собираются на улицах столицы, услышав сообщения о попытке государственного переворота.

Доступ к Интернету в Судане периодически прерывается, и по данным онлайн-обсерватории NetBlocks, общенациональное подключение остается лишь на 34% от обычного уровня.

Напомним, что напряженность между военными и гражданскими фракциями в переходном правительстве Судана обострилась в прошлом месяце, и всего несколько дней назад ряд наблюдателей высказывал опасения по поводу неминуемого захвата власти армией.

Переходное правительство было сформировано после свержения давнего диктатора Омара аль-Башира в апреле 2019 года.