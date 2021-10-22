Палестина: израильские поселенцы выкорчевывают сотни оливковых деревьев в палестинских деревнях

Израильские поселенцы вырвали с корнями более 300 оливковых деревьев, принадлежащих палестинским сельским жителям в центральной части оккупированного Западного берега, в разгар сезона сбора урожая оливок.

Фермеры из Аль-Мазраа были ошарашены, обнаружив около 300 оливковых деревьев, вырванных с корнем и сломанных в четверг утром.

Сааде Закут, глава муниципальной деревни, сказал информационному агентству Wafa, что оливковые деревья принадлежат палестинским фермерам, у которых есть участки возле незаконного аванпоста израильских поселенцев Керем-Рейм, который является частью поселения Гуш-Талмоним к северо-западу от Рамаллаха.

Закут сказал, что израильские вооруженные силы недавно заблокировали дорогу в этом районе цементными кубами, чтобы палестинские фермеры не могли добираться до своих оливковых деревьев.

Сезон сбора оливок, который длится с октября по ноябрь, является своего рода спасением для 80 000–100 000 палестинских семей на оккупированном Западном берегу.

По данным ООН, почти половина палестинских сельскохозяйственных земель засажена примерно 10 миллионами оливковых деревьев на Западном берегу и в осажденном секторе Газа.

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что более 9300 оливковых деревьев, принадлежащих палестинским фермерам, были повреждены, срублены или выкорчеваны израильскими поселенцами в период с августа 2020 года по август 2021 года.

Между тем правозащитная группа «Бецелем» сообщила, что только с начала сезона сбора урожая было выкорчевано или повреждено 1500 деревьев.

У палестинских фермеров урожай оливок в период с 2019 по 2020 год уже снизился на 55 процентов.

Помимо плохих дождей и экстремальных температур, которые повлияли на рост оливок, израильские власти ограничивают доступ палестинских фермеров к их землям вблизи поселений или разделительной стены - оба этих явления были осуждены как нарушающие международное право.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) отметило в 2020 году, что поселенцы также «физически нападали на фермеров, оскверняли или поджигали их деревья, или собирали урожай и крали их продукцию».

В четверг представители дипломатических миссий в Палестине из Европейского союза, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Норвегии и Бельгии вызвались собирать оливковые деревья в деревне Кусра на севере Западного берега.

«Прискорбно слышать о продолжающемся насилии со стороны поселенцев в начале сезона [сбора урожая оливок]», - говорится в заявлении генерального консула Великобритании Дианы Корнер.

«Поселенцы, виновные в преступлениях против палестинцев, должны быть привлечены к ответственности, а инциденты должны быть тщательно расследованы израильскими властями, которые должны принять все необходимые меры для защиты палестинцев от такого насилия».

Представитель Европейского союза Свен Кун фон Бургсдорф тем временем подчеркнул, что «оливковые деревья в Палестине - это не просто источник дохода; они являются частью палестинской культурной и национальной идентичности».

Фон Бургсдорф, над которым в прошлом издевались израильские поселенцы, также добавил, что «нападения поселенцев недопустимы и виновные должны быть привлечены к ответственности израильскими властями».

Однако израильские власти последовательно создают благоприятную атмосферу для поселенческого насилия, включая разрешение израильским поселенцам «выпустить пар», чтобы избежать конфронтации с ними.

Нападения поселенцев на палестинские деревни и собственность на Западном берегу более чем удвоились в первой половине 2021 года.