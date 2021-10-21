Татарстан: на ВТОЦ возбудили дело об экстремизме

В Казани прокуратура Вахитовского района возбудила в отношении юридического лица Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) административное дело об экстремизме после митинга в День памяти защитников Казани, павших при взятии города войсками Ивана Грозного. Об этом сообщает издание Idel.Реалии.

По словам главы президиума ВТОЦ Фарита Закиева дело возбуждено по ст.20.3.1 КоАП РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

В постановлении сказано, что провести проверку по итогам акции поручила прокуратура Татарстана. В документе проанализировано обращение участников митинга к председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину.

В нем подвергались критике принятые прошлым летом поправки к Конституции РФ, согласно которым русские получили статус "государствообразующего народа". Кроме того, в обращении высказывалось недовольство политикой ЛДПР и ее лидера Владимира Жириновского, которого назвали "апологетом мононациональной, только русской России".

Участники акции потребовали, чтобы Госсовет РТ принял закон, "утверждающий, что татарский народ образовал государство — Республику Татарстан, что он не колониальный, а государствообразующий народ".

В постановлении о возбуждении дела сказано, что в оглашенном обращении "усматривается возможное наличие враждебного контекста по отношению к группе лиц по национальному признаку (русские), способствующей возникновению конфликта между татарами и русскими".

По мнению надзорного ведомства, "информация в обращении преподносится в виде противопоставления указанных групп по оценке, а именно государствообразующий народ (русские) в колонизированный народ (татары)".

В постановлении о возбуждении дела говорится, что "необходимо провести административное расследование, в ходе которого назначить психолого-лингвистическое исследование".

Эксперты должны установить, "содержатся ли в представленных материалах лингвистические признаки возбуждения ВТОЦ ненависти и (или) вражды, а также унижения достоинства человека или группы лиц по признаку национальной принадлежности". Кроме того, специалисты должны ответить на вопрос: "Имеются ли в представленных материалах лингвистические признаки пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности человека по его принадлежности к какой-либо группе".

Фарит Закиев отмечает, что организатором митинга был лично он, а не ВТОЦ. Поэтому ему непонятно, почему дело завели на юридическое лицо. По статье 20.3.1 КоАП РФ юридическому лицу ВТОЦ грозит штраф от 250 до 500 тысяч рублей.

Дата судебного заседания будет объявлена после лингвистической экспертизы.

Напомним, что в январе 2021 года прокуратура Татарстана подала иск с требованием признать ВТОЦ экстремистской организацией и ликвидировать ее. Процесс еще не завершен.