В Сирии неизвестные беспилотники атаковали американскую базу

В среду военный гарнизон сил США на юго-востоке Сирии подвергся атаке с помощью беспилотников, но обошлось без жертв. Об этом сообщают официальные лица США.

«Взрывы прогремели с базы Аль-Танф, используемой коалицией под руководством США», борющейся с группировкой «Исламское государство»*, - сообщили AFP со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Официальные лица США на условиях анонимности заявили Reuters, что пока рано говорить, кто несет ответственность за нападение.

Местные источники утверждали, что в атаке было задействовано несколько беспилотников, «некоторые из которых прибыли с границы Ирака и Сирии».

Никто еще не взял на себя ответственность за нападение на базу, которая расположена в непосредственной близости от проиранских боевиков в этом районе.

Войска США в прошлом уже подвергались атакам с помощью беспилотников.

Последняя такая серия нападений произошла в июле на северо-западе Сирии. США ответили воздушными ударами по проиранским ополченцам в Сирии и Ираке.

Режим Башара Асада и его союзники неоднократно заявляли, что у американских войск нет причин находиться на базе, которая была создана в 2016 году во время борьбы с группировкой ИГИЛ*.

Аванпост США расположен в стратегическом пункте пересечения границы Сирии Эль-Танф с Ираком и Иорданией.

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