В Узбекистане избрали нового муфтия

Новым главой Управления мусульман Узбекистана (УМУ) и муфтием республики избран Нуриддин Холикназаров. Об этом сообщила пресс-служба УМУ.

Нуриддин Холикназаров родился в 1968 году в городе Асака Андижанской области. В 1992 году окончил медресе «Мир Араб» в Бухарской области, в 1998 году — Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари, в 2007 году — Ферганский государственный университет.

В разные годы работал имам-хатибом мечетей «Ахмадали Махдум» в Асаке и «Ок тепа» в Юнусабадском районе Ташкента, преподавал в двух медресе, был главным имам-хатибом Андижанской области. С 2019 года по настоящее время работал главным имам-хатибом Ташкента.

После избрания Холикназарова муфтием Узбекистана главным имам-хатибом столицы был назначен Рахматуллох Сайфуддинов — главный имам-хатиб Юнусабадского района Ташкента и имам-хатиб мечети Мирза Юсуфа.

До Холикназарова главным муфтием страны с июня 2006 года по август 2021-го был Усман Алимов, который скончался в возрасте 71 года в Москве от последствий коронавирусной инфекции.