Турецко-эфиопские отношения могут испортить потепление с Египтом

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые рекламируются как революционное оружие для союзников Анкары в конфликтах в Ливии и Нагорном Карабахе, по всей видимости скоро появятся в небе Африки, при этом рискуя осложнить внешние связи Турции, в первую недавно наметившееся потепление с Египтом.

Эфиопия, долгое время враждовавшая с Египтом из-за гигантской плотины на Голубом Ниле, как сообщается, присоединилась к Алжиру, Марокко, Нигерии и Руанде в качестве потенциального африканского покупателя турецких беспилотников. Reuters сообщило на прошлой неделе, что Турция заключила сделку с Эфиопией, которая может включать также гарантии на запасные части и обучение. Подробности остаются неизвестными, поскольку обе стороны хранят молчание по этому поводу.

Между тем, по сообщениям местных СМИ, Марокко уже получило свою первую партию в середине сентября после того, как в мае заказало 12 беспилотников и отправило летом персонал в Турцию для обучения.

Намерение Турции поставить вооруженные беспилотники в Эфиопию на фоне ее стремления нормализовать отношения с Египтом вызывает вопросы по поводу стратегической мудрости, стоящей за этой продажей. Делает ли Анкара неосмотрительный шаг, который подорвет ее диалог с Каиром? Или она рассматривает военное сотрудничество с Эфиопией как тактику давления на Египет с целью добиться уступок? Или же она считает, что продажа не вызовет трений с Египтом, учитывая, что Каир рассматривает конфликт в Тыграе - потенциальном районе использования дронов - как внутреннее дело Эфиопии?

Два источника в египетских службах безопасности сообщили Reuters, что Каир попросил Соединенные Штаты и некоторые европейские правительства помочь ему заморозить любую сделку по дронам между Турцией и Эфиопией, в то время как третий египетский чиновник сказал, что этот вопрос должен быть прояснен в ходе двусторонних переговоров. Тем временем источник, близкий к турецкому правительству, сообщил, что сделка продвигается быстрее, чем ожидалось, подчеркнув, что Анкара не ожидает, что Каир отреагирует таким образом, чтобы сорвать двусторонний диалог.

Сближение Аддис-Абебы с Анкарой происходит на фоне двух серьезных проблем. Во-первых, Эфиопия намерена завершить строительство дамбы Великого эфиопского возрождения, которая в течение десятилетия подпитывала споры о разделе воды с Египтом и Суданом. Дипломатические усилия по разрешению кризиса оказались тщетными. Во-вторых, Аддис-Абеба стремится усилить свой военный потенциал для подавления сепаратистских повстанцев в своем районе Тыграй. Для Анкары, в свою очередь, сближение с Эфиопией дает возможность продвигать турецкие интересы в Африке.

С точки зрения Каира, военное измерение в турецко-эфиопских отношениях было бы нежелательным событием, которое может ослабить военное сдерживание Египта в регионе. Главным фактором, который заставил Каир принять предложение Анкары о нормализации отношений в начале этого года, была решающая позиция, которую Турция заняла в Ливии, поддержав правительство Триполи. Для Каира турецкое присутствие в Ливии стало «проблемой национальной безопасности».

Позиция Турции, которая придаст смелости Эфиопии в кризисе плотины, будет столь же сложной задачей для Каира. Остается неизвестным, был ли у Турции план продавать вооруженные беспилотники Эфиопии уже во время второго раунда переговоров по нормализации отношений между турецкими и египетскими официальными лицами в сентябре.

Для Египта участие Турции в конфликтах на Ближнем Востоке и в Северной Африке стало серьезной проблемой. Анкара, со своей стороны, без колебаний продает оружие в зоны конфликта. Например, ранее в этом году министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу парировал предупреждения России по поводу продажи беспилотников Украине, заявив, что Турция готова продавать дроны и России.

Анкара может занять аналогичную позицию, если этот вопрос будет поднят на переговорах с Египтом. Но, несмотря на оптимизм в Анкаре, процесс нормализации отношений с Египтом может оказаться под угрозой, если продажа дронов Эфиопии все таки состоится. Люди, близкие к египетскому правительству, неоднократно выступали против любого участия Турции в кризисе с эфиопской плотиной.

По словам Айдына Сезера, бывшего торгового атташе посольства Турции в Каире, Анкара вряд ли сможет получить какие-либо рычаги воздействия на Каир, если увидит в переговорах по беспилотникам с Аддис-Абебой рычаг давления. Он утверждает, что Анкаре не хватает возможностей придумать стратегию давления на Каир.

«Турецкая сторона находится в слабом положении», - говорит Сезер, имея в виду переговоры о нормализации отношений. «Не говоря уже о уступках, египтяне не пытаются их добиться. Они в основном прислушиваются к турецкой стороне и хотят увидеть, какие шаги предпримет Анкара. Процесс еще далек от взаимного назначения послов».

Более того, подход Анкары к Каиру ошибочен, сказал Сезер, указав на аргумент Турции о том, что Египет получил бы большую экономическую зону в Восточном Средиземноморье, если бы он заключил сделку о делимитации морской границы с Турцией, а не с киприотами-греками. «Это очень раздражает египтян. Они реагируют так: «Как вы думаете, мы глупы или страна третьего сорта?» И говорят, что министерству иностранных дел Египта нечему учиться у своего турецкого коллеги», - сказал он.

Опасения Египта связаны также со сроками сближения Турции с Эфиопией, которое началось после резкого конфликта Анкары с Каиром в 2013 году. В ходе процесса турки предлагали эфиопам поделиться опытом строительства плотин и ирригации, так что в Египте звучат обвинения будто за строительством плотины стоят Турция и Израиль.

Что касается перспективы использования Эфиопией беспилотников для борьбы с сепаратистами, любые ожидания того, что этот аргумент успокоят Египет, выглядят слишком оптимистично.

В июле на фоне эскалации столкновений в Тыграе появились сообщения о том, что Аддис-Абеба получила из Анкары 10 беспилотных летательных аппаратов, однако посольство Турции опровергло это утверждение.

В июне повстанческие силы в Тыграе захватили столицу региона Мекелле, что, по-видимому, побудило правительство Эфиопии наладить более тесные связи с Турцией и сделать запрос на TB2 как эффективное и дешевое оружие, чтобы склонить военный баланс в свою пользу. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подписал три соглашения о военном сотрудничестве во время визита в Анкару в августе.

По данным Reuters, турецкий оборонный и авиационный экспорт в Эфиопию вырос до 51 миллиона долларов за первые три месяца 2021 года с 203 000 долларов за аналогичный период прошлого года. Агентство сообщило о скачке в августе и сентябре, не уточнив цифры.

Использование Эфиопией турецких беспилотников в Тиграе может вызвать новые проблемы во внешней политике Турции, помимо потенциальной напряженности с Каиром. После встречи ООН по Эфиопии в сентябре Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты призвали к прекращению боевых действий в Тиграе, возобновлению переговоров и беспрепятственному гуманитарному доступу в регион. Вашингтон даже намекнул на санкции. После этого шага, который еще больше усилил напряженность, Аддис-Абеба выслала семерых сотрудников ООН в отместку за критику в связи с блокированием гуманитарной помощи Тыграю.

В довершение ко всему, патриарх православной церкви Эфиопии назвал действия правительства в Тыграе «геноцидом».

Все эти события показывают, что Анкаре придется ответить на сложные вопросы международному сообществу, если она продолжит продажу вооруженных беспилотников Аддис-Абебе.

Точно так же военное сотрудничество Турции с Марокко может испортить ее связи с Алжиром, поскольку две североафриканские страны по-прежнему конфликтуют из-за спорной территории Западной Сахары.