Сирийский режим обстрелял мирный район Идлиба: 11 человек убито

По меньшей мере 11 человек погибли в результате обстрела армией асадитского режима жилых районов города Ариха в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщают местные свидетели и спасатели.

Обстрел случился среду вскоре после взрыва бомбы на обочине дороги, унесшей жизни по меньшей мере 14 солдат режима в Дамаске. Снаряды, запущенные с блокпостов асадитов, обрушились на жилые районы города в Идлибе.

Среди пострадавших было несколько школьников, сообщают свидетели и медицинские работники информационному агентству Reuters.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что по меньшей мере восемь человек были убиты, в том числе пять мирных жителей, двое из которых были детьми. По данным СОПЧ в результате обстрела также было ранено не менее 26 человек.

Репортер информационного агентства AFP на месте происшествия увидел по меньшей мере пять трупов, в то время как службы экстренного реагирования лечили раненых, а улицы заполнились сценами хаоса.

Турецкое агентство Anadolu сообщило, что силы режима и проиранские группировки напали на рынок в центре города Ариха.

Бомбардировка в среду стала одним из самых смертоносных ударов, нарушивших соглашение о перемирии в Идлибе, которое было достигнуто в марте 2020 года при участии Турции и России.

Район Идлиба - последняя часть страны, которая не находится под контролем правительства после более чем десятилетия войны в Сирии.

Некоторые наблюдатели считают, что удар по Ариху был «возмездием» за взрыв в Дамаске. Но вне зависимости от того, кто ответственен за этот взрыв, район Идлиба и без того регулярно подвергается обстрелам, несмотря на соглашение о прекращении огня. Сирийский режим очень ясно дал понять, что он хочет вернуть себе все территории в Сирии, а Идлиб и этот регион уже несколько месяцев подвергаются бомбардировкам.