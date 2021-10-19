Талибан согласился провести полномасштабную вакцинацию от полиомиелита

В понедельник ООН сообщила, что Афганистан начнет свою первую за несколько лет общенациональную кампанию иммунизации от полиомиелита для защиты миллионов невакцинированных детей.

Агентства по охране здоровья и детей Организации Объединенных Наций заявили, что кампания по вакцинации от вредного и потенциально смертельного заболевания начнется 8 ноября при полной поддержке руководства Талибана*.

«ВОЗ и ЮНИСЕФ приветствуют решение руководства Талибана в поддержку возобновления повсеместной вакцинации от полиомиелита по всему Афганистану», - говорится в их заявлении.

Там также говорится, что с тех пор, как два месяца назад талибы вернулись к власти, ООН вела переговоры с руководством этого движения для решения серьезных проблем со здравоохранением в стране.

«Руководство Талибана заявило о своей приверженности привлечению к работе женщин, работающих на передовой», - говорится в сообщении.

Новые правители Афганистана также взяли на себя обязательство «обеспечивать безопасность всех медицинских работников по всей стране, что является важным предварительным условием для проведения кампаний вакцинации против полиомиелита», заявили в ООН.

Считается, что во многом из-за того, что Талибан противодействовал кампаниям вакцинации от двери до двери, которые, как они подозревали, использовались для слежки за их деятельностью, в Афганистане более трех лет не проводилось ни одной кампании с охватом на национальном уровне.

Более того, лидеры талибов часто говорили общинам в контролируемых ими районах, что вакцины - это западный заговор, направленный на стерилизацию мусульманских детей.

Агентства ООН заявили, что кампания в следующем месяце будет нацелена на охват 9,9 миллиона детей в возрасте до пяти лет - более трети из них в регионах, которые долгое время были недоступны для вакцин.

По их словам, также согласована вторая общенациональная кампания вакцинации от полиомиелита, которая будет синхронизирована с кампанией, запланированной в соседнем Пакистане на декабрь.

«Это чрезвычайно важный шаг в правильном направлении», - сказал представитель ВОЗ в Афганистане Дапенг Луо.

«Постоянный доступ ко всем детям необходим для того, чтобы навсегда покончить с полиомиелитом».

Афганистан и Пакистан - единственные страны, где продолжает распространяться дикая версия полиовируса.

В редких случаях инфекции полиомиелита появляются в других странах, вызванных одним типом вакцины против полиомиелита, который больше не используется - OPV, который содержит небольшое количество ослабленного, но живого полиовируса.

Агентства ООН отметили, что с начала года в Афганистане был зарегистрирован только один случай дикого полиовируса, что дает «исключительную возможность искоренить полиомиелит».

«Возобновление вакцинации против полиомиелита сейчас имеет решающее значение для предотвращения любого значительного возобновления полиомиелита в стране и снижения риска трансграничной и международной передачи», - заявили они.

Эрве Людовик Де Лис, представитель ЮНИСЕФ в Афганистане, подчеркнул, что «для полной ликвидации полиомиелита каждый ребенок в каждой семье по всему Афганистану должен быть вакцинирован».

«Это то, что мы собираемся делать с нашими партнерами».

Агентства ООН заявили, что детям до пяти лет также будет предоставлена ​​дополнительная доза витамина А во время кампании.

По их словам, переговоры с руководством Талибана также привели к соглашению о необходимости «немедленно начать кампании вакцинации против кори и Covid-19».

Добавим также, что вся эта совместная кампания безусловно является еще одним шагом к международной легитимизации правительства талибов.

* - запрещены в РФ