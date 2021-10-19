Израиль не позволил сотням ортодоксальных иудеев переселиться в Иран

Израильские власти не позволили десяткам еврейских семей из ультраортодоксальной секты Лев Тахор переселиться в Иран, где они подали прошение о предоставлении убежища.

«Израиль и США работают над предотвращением переезда членов экстремистской ультраортодоксальной секты в Иран, опасаясь, что Тегеран может использовать их в качестве разменной монеты», - сообщила газета Times of Israel, отметив, что группа, которая занимает антисионистские позиции, подала прошение о политическом убежище в 2018 году.

В отчете указывается, что документы, представленные в федеральный суд США в 2019 году, показали, что лидеры хасидской общины просили убежища в Иране и присягали верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

Согласно сайту Ynet News, возникли опасения, что сотни членов группы, в основном базирующейся в Гватемале, могут попытаться переехать в Иран после того, как десятки семей были замечены в аэропорту Гватемалы. Очевидно они готовились к перелету в Иракский Курдистан, граничащий с Ираном.

В сообщении говорилось, что их родственники членов группы связались с министерством иностранных дел Израиля и министерством юстиции и попросили их срочно связаться со своими гватемальскими коллегами, чтобы те не позволили семьям уехать.

По имеющимся данным, власти Гватемалы задержали ряд членов группировки, имеющих американское гражданство.

«По сравнению с этим сделка с Шалитом будет выглядеть как детская игра», - заявили родственники, имея в виду сделку по обмену пленниками с ХАМАС в 2011 году, когда Израиль освободил 1027 палестинских заключенных в обмен на своего солдата Гилада Шалита.

То есть, нам совершенно серьезно пытаются сказать, что люди, желающие добровольно переехать в другую страну, обязательно станут «заложниками», подобно солдатам, плененным на войне. На самом деле, очевидно, что власти Израиля опасаются как раз обратного, а именно, что иранцы используют эту историю в своих пропагандистских целях. Еврей, который не верит сионистской пропаганде, и хочет жить в Иране, а не в Израиле (или на худой конец в стране-союзнике Израиля) в глазах сионистов это персонаж пострашнее хамасовского боевика.