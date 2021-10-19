Дочь Билла Гейтса вышла замуж за египетского миллионера

Дженнифер Гейтс, дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, в минувшие выходные вышла замуж за своего египетско-американского жениха Найела Нассара в ходе никаха и «скромной» светской церемонии за 2 миллиона долларов.

Свадьба 25-летней Дженнифер Гейт, студентки медицинского факультета, и 30-летнего Найела Нассар, профессионального конного спортсмена, произошла на конной ферме Гейтсов площадью 50 гектаров в Северном Салеме (Нью-Йорк) в субботу, через день после того, как они, как сообщается, совершили мусульманский никах.

Так кто же муж Дженнифер, и зять Билла Гейтса? Вот все, что нужно знать о Нассаре.

Нассар родился в Чикаго (США в семье миллионеров, но вырос в Кувейте.

Сообщается, что его родители, которые управляют архитектурной и дизайнерской фирмой в стране, имели «богатое воспитание», а в 2009 году он снова переехал в США, согласно данным.

В декабре 2017 года Нассар и Дженнифер вернулись в страну в Западной Азии с визитом в преддверии праздников - и, по словам Нассара, поездка была невероятно значимой.

«Незабываемые моменты в Кувейте на прошлой неделе с семьей и старыми друзьями. Мне нужно привезти Дженн домой и дать ей представление о моем детстве», - написал он в Instagram рядом с фотографиями их отпуска. «Это значило для меня весь мир. Излишне говорить, что ее любили все...».

Пара объявила о своей помолвке в январе 2020 года.

Поскольку родители Нассара из Египта, он мог участвовать в конных соревнованиях за страну.

Нассар начал заниматься спортом в 5 лет. С тех пор он прошел квалификацию на финал Кубка мира FEI в 2013, 2014 и 2017 годах, а также на Всемирные конные игры FEI в 2014 году, и в целом ряде других соревнований.

Нассар, который участвует в соревнованиях по конкуру, помог Египту пройти квалификацию на Олимпийские игры в Токио. Это достижение ознаменовало собой первый раз за 61 год, когда конная команда Египта прошла квалификацию на Олимпийских играх.

Как и его нынешняя жена, Нассар учился в университете Северной Калифорнии. Он окончил Стэнфорд в 2013 году со степенью экономиста.

Нассар свободно говорит на арабском, французском и английском языках, говорится в его биографии.

В общем, человек из непростого "клуба", а далеко не простой египетский парень. Что совершенно не удивительно.