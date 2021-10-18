Афганистан: талибы обещают, что девочки скоро вернутся в школы

Министерство внутренних дел Афганистана заявило, что вскоре девочкам будет разрешено вернуться в средние школы.

Саид Хости, пресс-секретарь министерства внутренних дел, расказал Al Jazeera в воскресенье, что точное время будет объявлено министерством образования.

«Насколько я понимаю и насколько я знаю, через очень короткое время все университеты и школы будут вновь открыты, и все девушки и женщины вернутся в школу и на свои преподавательские должности», - сказал он.

Напомним, что после захвата Афганистана талибами* девочкам-подросткам закрыли возможность ходить в школу, пока не будет создана «безопасная среда обучения». Но мальчики всех классов и девочки более младшего возраста вернулись в школы.

Исключение девочек старшего возраста усилило опасения, что талибы не собираются пускать женщин и девочек в школы и на работы вообще.

Хости «указал на неизбежность того, что девочки из средних школ и их учителя очень скоро вернутся», - сказала Стефани Деккер, репортер из Кабула.

«Это то, что мы слышим от талибов с тех пор, как они пришли к власти. Да, они вернутся. Но на это потребуется время. И, конечно же, это сказывается на многих девушках», - сказала она.

«Они хотят вернуться в школу, они хотят продолжить учебу. Это также одно из требований международного сообщества к «Талибану» - защищать и гарантировать права девочек и женщин ходить в школу и работать».

Антонио Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, ранее в этом месяце осудил «нарушенные» обещания талибов афганским женщинам и девочкам и призвал группу выполнить свои обязательства в соответствии с международным правом прав человека и гуманитарным правом.

«Невыполненные обещания приводят к разбитым мечтам женщин и девочек Афганистана», - сказал глава ООН. «Женщины и девушки должны быть в центре внимания».

Отношение талибов к правам женщин также вызвало критику со стороны Катара и Пакистана, которые в остальном призывают международное сообщество сотрудничать с талибами.

На пресс-конференции в прошлом месяце министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдур-Рахман Аль Тани сказал, что «очень разочаровывает то, что талибы предпринимают некоторые шаги назад».

Аль Тани сказал, что Катар, в котором находится политический офис Талибана, следует использовать в качестве модели управления мусульманским обществом. «Наша система - это исламская система, [но] у нас женщин больше, чем мужчин в рабочей силе, в правительстве и в высших учебных заведениях».

Между тем премьер-министр Пакистана Имран Хан сказал, что, хотя он сомневается, что Талибан снова наложит полный запрет на образование девочек, следует напомнить группе, что ислам никогда не допустит, чтобы подобное повторилось.

«Идея о том, что женщины не должны получать образование, просто не исламская. Это не имеет ничего общего с религией », - сказал Хан в интервью BBC.

* - запрещены в РФ